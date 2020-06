Thisted starter op igen: Mehls sidste nat med kliken

FODBOLD:I dag vender Thisted FC tilbage til fodbolden, når de gæster HIK i oprykningspillet fra 2. division.

Seks kampe venter for klubben, der i de sidste kampe i efteråret fik sneget sig med blandt de øverste seks i 2. division, og dermed har sikret sig en plads blandt de hold, der kæmper om oprykning.

Lige præcis oprykningsdelen er dog ikke noget Thisted for alvor kan blande sig i - Helsingør er suverænt tophold i rækken, og Thisted skal derfor koncentrere sig om, at få spillet holdet godt sammen inden den kommende sæson.

- Der er stadig en masse på spil for spillerne på holdet, fordi de får alletiders mulighed for at vise sig frem for Bo (Thomsen, træner red.) og resten af trænerteamet. Der er ikke så meget på spil, men som fodboldspiller går man altid ind for at vinde en kamp, og samtidig vil alle gerne gøre et godt indtryk, så de kan være med i næste sæson, siger veteranen Jeppe Mehl.

Han er ikke selv at finde i Thisted i den kommende sæson - torsdag morgen blev det offentliggjort, at han forlader Thisted efter sæsonen, og senere samme dag kom så nyheden om, at han skifter til Holstebro, hvor han også har bopæl.

- Ja, jeg sagde også til min kæreste, da den første nyhed kom ud, at det nok ikke ville være svært at regne ud, hvor jeg skulle hen, siger han med et stort grin.

Jeppe Mehl har fået muligheden for at kombinere et civilt job med fodbolden, og Holstebro har senere denne sommer chancen for at spille sig op i 2. division i playoffkampe.

- Det virker som en klub med meget store ambitioner. Det er et stærkt, ungt mandskab, og jeg får en rolle som en af de erfarne spillere der skal lære noget fra sig. Det ser jeg meget frem til, siger Jeppe Mehl.

2. division har ligget stille i adskillige måneder, og klubberne har benyttet lejligheden til at blive enige om en ny struktur, der gælder for de kommende sæsoner. Men spillerne har kun været tilbage på træningsbanen i godt en uges tid.

- Jeg har jo nærmest aldrig holdt en længere pause - med mindre jeg har været skadet. Træningen har foregået på landevejen de seneste måneder, og så snart, der kommer en bold med i spillet, kan man hurtigt komme til at tænke, at man er i virkelig dårlig form. Men heldigvis er det at spille fodbold lidt som det er at cykle. Man lærer det hurtigt igen, siger han med et grin.

Thisted går på banen klokken 15.00 i dag.