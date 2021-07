Thisted-svømmer var langt fra finaleplads

SVØMNING:Det indledende heat i 4 x 100 meter medley blev Thisted-svømmeren Karoline Sørensens eneste optræden ved det igangværende OL i Tokyo.

Sammen med med Clara Rybak-Andersen, Emilie Beckmann og Signe Bro blev det til en 15. plads i de indlende heats, hvor 16 hold stillede til start.

De bedste otte gik videre til finalen, så med tiden 4.04,04 var danskerne et godt stykke fra at indfri det krav. Den danske kvartet endte sidst i sit heat, men overlod dog den samlede sidsteplads til Spanien, der blev noteret for tiden 4.04.14.