Thisted taber vigtige point i Aarhus

FODBOLD:Thisted jagtede førstepladsen, da de lørdag ved middagstid var gæstende mandskab på Aarhus Fremads kunstanlæg.

Det blev imidlertid ikke som håbet for Bo Thomsens tropper, der måtte køre hjem igen uden så meget som et point i bagagen.

Efter bare seks minutters spil, åbnede Aarhus Fremad posen og gav en forsmag på, hvad der ventede de blå- og hvid-stribede fra Thy.

Emil Mortensen gjorde det til 1-0, og så havde aarhusianerne fået den start, de kun kunne have drømt om.

Således forblev stillingen også helt frem til pausefløjt.

Efter to minutters spil af anden halvleg, udlignede Mathias Myrthue for gæsterne, og så kunne drømmene om en førsteplads efter lørdagens kamp så småt begynde at simre og bruse.

Men to minutter efter udligningen svarede Aarhus Fremad igen. Søren Andreasen bragte for anden gang hjemmeholdet foran i kampen.

Aarhus Fremad scorede også kort før slutfløjt. Det var hjemmeholdets Marvin Laursen, der reelt lukkede kampen med sin scoring i det sidste ordinære minut af kampen.

Dermed sikrer Aarhus Fremad sig vitale point, inden gruppen deles i en op- og nedrykningspulje.

Med sejren er aarhusianerne placeret på en sjetteplads, der er den sidste plads i oprykningsspillet, mens Thisted fortsat ligger på tredjepladsen.