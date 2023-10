Thisted tabte: Derfor peger pilen alligevel i den rigtige retning

Efter en slingrende start i 2. division har Thisted FC så småt fået vendt skuden igen. Efter fire nederlag i træk har thyboerne fået stabiliseret både spil og pointhøst, og inden lørdagens kamp mod AB havde de hentet fem point i tre kampe.

I det vigtige midterslag på udebane mod AB, der inden kampen blot havde ét point mere end Thisted, viste thyboerne særligt i de førte 45 minutter gode takter. Det avler dog ikke altid point, og det var også tilfældet i i Gladsaxe, hvor det blev til et nederlag på 1-2.

- De første 45 minutter var de bedste i min tid som træner her i Thisted, og vi skulle have scoret til både to og tre gange. Vi turde at presse højt, og så var vi gode til at få lavet overtal på siderne. Desværre er vi inde i en trummerum for tiden, hvor modstanderen bare skal skyde én gang for at score, sukker Thisted-træner Daniel Kristensen.

I lørdagens kamp mod AB havde Daniel Johansen bragt Thisted foran, da han flot flugtede bolden i mål, men i det 39. minut fik AB udlignet til 1-1.

I anden halvleg kom akademikerne bedre med i opgøret, og i det 72. minut scorede de sejrsmålet.

Unge spillere løfter sig

Selvom det blev til et nederlag mod AB, begynder tegningerne i Thisteds spil altså ifølge cheftræneren at se bedre og bedre ud fra kamp til kamp.

- Vi er på rette spor rent spillemæssigt og har set godt ud i de seneste kampe, hvor vi har fået vendt bøtten og implementeret nogle nye tendenser i vores spil, siger Daniel Kristensen.

Med nederlaget er Thisted FC placeret på en niendeplads i 2. division med fire point op til den sjetteplads, der giver en billet til oprykningsspillet.

Op til denne sæson har Thisteds trup været igennem en foryngelse, hvor flere unge og nye spillere skal implementeres i truppen. Ifølge Daniel Kristensen skrider det planmæssigt frem, og seneste vellykkede eksempel er den blot 19-årige back Oliver Andreasen, der kom til klubben fra Esbjerg inden sæsonen. I den forgange uge satte han sin underskrift på en kontraktforlængelse gældende til 2026 efter en stærk start på sæsonen fra hans side.

- Vi har fået nogle nye unge spillere ind, der bare kører på med krum hals, og det er mega fedt at se og være en del af. Nogle gange tager det tid at implementere nye spillere, men vores tålmodighed begynder at betale sig, siger Daniel Kristensen.

Thisted FC spiller deres næste kamp, når de på lørdag møder FA 2000 på hjemmebane.