Thisted tabte for tredje gang i træk: - Måske er det tid til at give nogle andre spillere chancen

FODBOLD:Thisted FC kan se frem til den største kamp i mange år, når FC København om halvanden uge kommer på besøg i ottendedelsfinalerne i pokalturneringen, men i 2. division kører det til gengæld slet ikke for thyboerne.

Lørdag blev det til et 0-1-nederlag på hjemmebane til Brabrand, og det var Thisteds tredje nederlag i træk.

- Jeg er skuffet igen, for vi fik ikke leveret det, vi havde talt om inden kampen. Vi vidste, at Brabrand ville stille sig langt tilbage og køre på omstillinger, og at vi derfor ville have bolden meget. Det havde vi også, men vi spillede for langsomt og kom ikke til de helt store chancer.

- Igen i dag savnede jeg noget aggressivitet, men når spillerne mister selvtillid, bliver de bange for at lave fejl og tage risici, og når man først bliver bange for at tabe, så taber man. Sådan er fodbold, siger Krzysztof Popczynski, der er cheftræner i Thisted FC.

Han har fået en svær start i Thisted, efter at han før denne sæson overtog cheftrænerposten fra Bo Zinck. 14 point er det magre udbytte i sæsonens første 12 kampe.

- Før kampen havde vi en plan for, hvordan vi ville spille, men når kampen først går i gang, ser det anderledes ud. Jeg er kommet ind med nogle nye idéer, men det vigtigste er, at spillerne tror på træneren og følger taktikken, for ellers går det helt sikkert den forkerte vej, siger Krzysztof Popczynski.

Thisted-træner Krzysztof Popczynski overvejer at lave ændringer på sit hold efter tre nederlag i træk. Foto: Torben Hansen

Han afviser ikke, at den dårlige stime får ham til at lave ændringer på holdet.

- På mandag skal vi selvfølgelig sætte os ned og finde en løsning på, hvordan vi kommer ud af det her, men måske er det tid til at rotere lidt på holdet og give nogle andre spillere chancen, men det må vi finde ud af.

- Jeg er også lidt bange for, at pokalturneringen har ødelagt lidt for os, for jeg har prøvet før, at det tager fokus væk fra turneringen. Det er stort for klubben og for spillerne at skulle møde FCK, men vi skal huske at prioritere turneringen, for det bliver svært at komme i top-seks, hvis vi bliver ved med at levere så dårlige præstationer, siger Krzysztof Popczynski.

Thisted FC er på niendepladsen med fire point op til Skive på den sjetteplads, der som den sidste giver adgang til oprykningsspillet.

Thisted-Brabrand