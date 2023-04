Thisted tabte til tophold

AARHUS:Efter sidste uges pointdeling mod B93 måtte Thisted FC lørdag se sig slået af en anden af aspiranterne til oprykning til landets næstbedste fodboldrække.

Thyboerne tabte på udebane med 1-2 til Aarhus Fremad i 2. divisions oprykningsspil.

Emil Obitsø Nielsen og Gustav Callø bragte Aarhus Fremad foran 2-0, inden Christian Hørby med 17 minutter tilbage fik reduceret, men udligningen udeblev.

- Vi kom for tidligt bagud, og det gjorde det sværere for os. I første halvleg synes jeg, at vi stod for lavt, men det fik vi justeret, og overordnet synes jeg, at vi spillede en fin anden halvleg.

- Til sidst så det også ud til, at det var os, der havde overskuddet. Vi fik trykket dem ned og havde også chancerne til at udligne. Ligesom spillerne er jeg selvfølgelig meget skuffet over, at vi tabte, men vi kan godt være tilfredse med indsatsen, siger Thisted FC's cheftræner, Daniel Kristensen.

Thisted FC er på sjettepladsen i oprykningsspillet med hele 13 point op til AB på femtepladsen.

- I de to første kampe mod B93 og Aarhus Fremad har vi bevist, at vi godt kan være med mod de bedste, når vi spiller på vores maksimale niveau. Det er godt gået, og det skal spillerne have stor ros for, siger Daniel Kristensen.