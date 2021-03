Thisted tager håneretten og sender stikpille: Vi er lige så gode som Jammerbugt

FODBOLD:Intet mindre end 490 dage skulle der gå, før Jammerbugt FC tabte en divisionskamp. Men det skete lørdag eftermiddag mod lokalrivalerne fra Thisted FC, som også var holdet, der senest besejrede Jammerbugt tilbage i november 2019.

Sejren kom i hus takket være Thisted-angriberen Yao Dieudonne, der med en forrygende flugter bankede 1-0-sejren hjem til nordvestjyderne.

- Det var skønt, at det var os, som brød Jammerbugts stime. Der er altid meget snak om de her lokalopgør, og med den rivalisering vi har, så betyder det selvfølgelig lidt ekstra, lyder det fra Bo Thomsen, som mener, at Thisted sagtens kunne have vundet større.

- Det var en fuld fortjent sejr, men det var uheldigt, at vi ikke vandt med mere, for det havde vi chancerne til. Men jeg kan kun være tilfreds. Vi spillede en meget disciplineret kamp over hele linjen.

Det var dog en noget anden opfattelse af kampen, som Jammerbugts cheftræner, Bo Zinck, havde.

- De kom ikke ud af hulen på hjemmebane og ville intet, men fair nok for det. Vi havde i hvert fald en god følelse i halvlegen, og følte, at det kun var en tilfældighed eller omstilling, som kunne ryste os. Det blev så et flot mål af Yao, hvor vi blev for passive. Jeg syntes ikke, at det var helt fortjent, men sådan er foldbold, siger Jammerbugt-træneren.

Bo Zinck, der har en fortid som træner i Thisted, lægger ikke det store i, at det endnu engang var lokalrivalerne, der blev topholdets banemænd.

- Det kan godt være, at de er ekstra opsatte til disse kampe, men det er nok nærmere en tilfældighed.

- Jeg har vundet flere lokalopgør, end jeg har tabt, så jeg ved jo godt, hvilken følelse, de står med. Jeg ville hellere have kørt hjem jublende på taget af bilen, for der er altid en håneret i de her lokalopgør, siger Bo Zinck.

Sejren har givet Bo Thomsen blod på tanden, og han ser frem mod en spændende afslutning.

- Jammerbugt har gjort det sindssygt godt, men jeg synes, at vi har et lige så godt hold, og derfor tror jeg også, at vi kan opnå store ting med den her trup, hvis vi holder tungen lige i munden, siger han.

Hos Jammerbugt lægger fokus på, at holdet skal forsøge at sammensætte en ny periode som ubesejret.

- Vi skal sætte en stime sammen igen, så vi fortsat kan holde os på førstepladsen. Så må vi håbe, at den her kamp bliver vores eneste nederlag i sæsonen, for det kan vi godt leve med, lyder det fra Bo Zinck.