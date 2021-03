Thisted-talent sænker sine tidligere holdkammerater i nordjysk opgør

FODBOLD:FC Thy og AaB tog fredag hul på 2021 i ligaregi, da de nordjyske kvindeligahold mødtes på Sparekassen Thy Arena. Her vandt hjemmeholdet med 4-0.

Se alle billederne fra opgøret nederst i artiklen.

FC Thy - AaB 4-0 Mål: 1-0 Beate Marcussen (2. minut), 2-0 Beate Marcussen (20. minut), 3-0 Rikke Dybdahl (72. minut), 4-0 Sarah Dyrehauge (77. minut) Advarsler: Simone Pedersen, AaB (14. minut) FC Thy-Thisted Q's opstilling (4-3-2-1): Maja Bay - Nadia Søderberg, Line Kristensen, Olivia Bergmann, Signe Damsgaard - Sarah Dyrehauge, Camilla Nielsen, Malene Sørensen - Beate Marcussen, Lotte Bak Christensen - Rikke Dybdahl AaB's opstilling (4-2-3-1): Line Andersen - Cille Holst, Linea Lundbo, Emma Nøddelund, Pernille Pedersen - Sofie Lybæk, Gry Thrysøe - Mathilde Rasmussen, Julie Madsen, Simone Pedersen - Cornelia Kramer

Allerede efter 20 minutter så kampen ud til at være tabt for gæsterne, der indtager en sidsteplads i Gjensidige Kvindeligaen. Et velkendt ansigt gjorde det nemlig til både 1-0 og 2-0 på Lerpytter, da 20-årige Beate Marcussen slog til i to hug.

Midtbanespilleren fra Nibe fik altså en markant rolle i sejren over den klub, hvor hun slog igennem som seniorspiller.

Sejren blev udbygget gennem anden halvleg, da Rikke Dybdahl og Sarah Dyrehauge udbyggede føringen.

Med triumfen henter cheftræner Allan Drost sine første ligapoint i FC Thy. Han tog nemlig over for Torben Overgaard ved årsskiftet. Det betyder også, at thyboerne er sikret en plads i slutspillet.

For AaB's vedkommende betyder det, at oprykkerne fortsat er uden sejre i landets bedste række.