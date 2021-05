Thisted-Thy gik fra pokalsensation til ørefigen: - Det er helt forfærdeligt

FODBOLD:Hvedebrødsdagene er blevet erstattet af stor skuffelse hos FC Thy-Thisted Q, der lørdag indkasserede et 1-4-nederlag i Bramdrupdam.

Her var Kolding Q værter for et opgør, som FC Thy-Thisted Q ellers indledte bedst med en scoring efter et dusin minutters spil. Men så blev maskinen smurt hos sydjyderne, der ikke så sig tilbage.

- Det er helt forfærdeligt. Vi svigter os selv i forhold til de værdier, vi gerne vil være tro mod. Vi får ikke gjort det godt nok efter pausen. Første halvleg er langt hen ad vejen rigtig fin, mener thyboernes cheftræner, Allan Drost.

Ringe beslutsomhed og svigtende duelspil er nogle af årsagerne til, at det gik så galt.

- Vi taber duellerne, træffer dårlige beslutninger og får os ikke sat godt nok på kampen. Vi får heller ikke gjort tingene færdige. Når du dels træffer beslutninger og dels ikke færdiggør tingene, så bliver det svært. Når vi tilmed begynder at slå op i banen og ikke får arbejdet til bunds i anden halvleg, så bliver det umuligt. Det kan ses i forhold til den måde, vi afslutter kampen på, siger Allan Drost om kampbilledet, der hurtigt skiftede karakter.

FC Thy-Thisted Q har med nederlaget i Bramdrupdam nu indkasseret fire ud af fem nederlag i mesterskabsspillet. Eneste sejr kom i hus mod FC Nordsjælland 3. april.