Thisted tog point hos topholdet: - Vi kunne have vundet

FODBOLD:Aarhus Fremad har hidtil i sæsonen været det klart stærkeste hold i 2. divisions gruppe 2, men lørdag tog Thisted FC point fra topholdet.

Thyboerne spillede 0-0 i Aarhus, men det kunne være blevet til endnu mere.

- Det kan godt være, at man skal være tilfreds med et enkelt point her, men vi kunne godt have vundet. Vi havde nogle kæmpe chancer, og selv om Aarhus Fremad havde bolden mest, var vi rigtig farlige.

- De har en enkelt på overliggeren, men vi havde både et stolpeskud og en friløber til Mathias Andersen, hvor deres målmand hiver en vanvittig redning op, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

Thisted FC stillede op i Aarhus uden flere profiler, så når alt kommer til alt, kunne et enkelt point godt bruges.

- Vi har rigtig mange ude, så vi mangler noget tungt skyts i form af rutine og erfaring, men omvendt er det fedt, at de u19-spillere, der så fik chancen i stedet, viser, at de har masser af potentiale, siger Bo Thomsen.