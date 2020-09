Thisted-træner efter sejr over topkandidat: - Vildt imponerende indsats

FODBOLD:- Det er jo vildt imponerende, at vi kan levere sådan en indsats mod et af de hold, som, alle taler om, kan være et af buddene til en direkte oprykning, sådan lyder det fra Thisted FC's cheftræner, Bo Thomsen, efter søndagens 1-0 sejr over Aarhus Fremad.

Det var holdets topscorer, Mads Vang, som afgjorde kampen fire minutter inde i anden halvleg, da han med en god vending i feltet fik gjort sig fri til en afslutning, som han resolut sendte ind langs stolpen.

De efterfølgende fem minutter havde Thisted tre friløbere, men alle blev brændt af den unge angriber Frederik Sloth.

- Det er sindssygt at snakke om, at vi kunne have scoret yderligere et, to og tre mål på så kort tid. Vi fik desværre ikke afgjort kampen, men jeg er stolt af, at vi viste, at vi også kan krige og fighte sejre hjem, når vi får brug for det, siger Bo Thomsen, der ikke var helt tilfreds med de sidste 30 minutter.

- Det var en kamp, hvor vi var i stor kontrol, men vi mistede lidt for meget initiativ i den sidste halve time. Aarhus Fremad kom lidt for tæt på vores felt, men vi fik det afvist gang på gang.

Thisted FC har efter de første fem kampe kun lukket tre mål ind, hvoraf holdet også har holdt rent bur i tre kampe.

- Vi er blevet langt mere modne, og det, tror jeg, er grunden til, at vi tør at spille med mere ro i de bagerste rækker. Det er selvfølgelig dejligt, at vi ved, at vi har en stærk defensiv, så vi ikke skal jagte tre-fire mål, for vi har i sæsonstarten skullet bruge lidt for mange chancer til at score, siger Thisted-træneren.

Bo Thomsen kan også glæde sig over, at bredden i truppen er blevet bedre, end da sæsonen begyndte i slutningen af august.

Mathias Andersen fik søndag sine første minutter efter en skade, mens der var debut til canadiske Matthew Srbely.

- Jeg kan overhovedet ikke klage over bredden længere. Mathias Andersen er sindssygt dygtig til at finde rummene, og det viste han med det samme, da han kom ind. Det var en svær kamp for Matthew at komme ind i, men det bliver spændende at se, hvad han kan bringe til holdet fremadrettet.

- Desuden har jeg flere spillere på bænken, som jeg ved kan være afgørende, hvis der bliver behov for det, siger Bo Thomsen.