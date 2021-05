Thisted-træner før sidste hjemmekamp: - Kom nu med et fyldt stadion

FODBOLD:- Den er hjemme, udtalte en vis statsministerkandidat engang op til et Folketingsvalg.

En selvsikkerhed og tro på egne evner, når det ser godt ud. Men i en verden, hvor tingene hurtigt kan ændre sig, er det aldrig godt at konstatere noget, førend det er en realitet.

Og en sådan lektion må spillerne fra Thisted FC også være undervist i 2. pinsedag, hvor en føring gennem 71 minutter, pludseligt blev smidt væk.

Thisted FC formåede ikke selv at lukke og slukke spekulationerne om, hvorvidt klubben skal udfylde sin målsætning om en placering i top-6 i indeværende sæson, da thyboerne 2. pinsedag gæstede Holbæk.

Yao Dieudonne bragte ellers Thisted foran efter 18 minutters spil, men Holbæk udlignede i slutminutterne til 1-1.

- Vi havde chancer nok til selv at kunne afgøre tingene. Yao (Dieudonne, red.) har en friløber, et hovedstød på stolpen og så videre, men Holbæk spiller også godt, siger Bo Thomsen.

- Det er selvfølgelig enormt bittert, at vi ikke selv formår at lukke kampen. Men vi har stadig tro på egne evner, og vi er sikre på, at vi nok skal få sat flueben ud fra vores ambition om top-6 efter den sidste kamp, tilføjer træneren.

Dermed trækker Thisted FC tingene ud i langdrag, men har fortsat mulighed for selv at kunne afgøre tingene.

Det første skridt kan tages mod VSK Aarhus, der venter på hjemmebane søndag 30. maj, og her har hjemmeholdets lejr en allernådigst opfordring til de lokale tilhængere.

- Kom nu med et fyldt stadion, lyder opfordringen fra Thisteds cheftræner, Bo Thomsen.

Thisted FC mangler ét point i de seneste to kampe for at indfri klubbens målsætning om en placering blandt de seks øverste i 2. divisions pulje 1 i indeværende sæson.

I sidste runde gæster Thisted fynske Næsby, men tingene kan meget vel allerede være afgjort, før kampen, der spilles 5. juni, fløjtes i gang.