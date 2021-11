Thisted-træner går fortrøstningsfuld på vinterferie: - Potentialet er til en helt masse

FODBOLD:Thisted FC rundede lørdag efterårssæsonen af, da thyboerne tabte i København. B93 vandt nemlig 2-0 og vippede cheftræner Bo Thomsens mandskab af tredjepladsen inden vinterpausen.

Trods nederlag i årets sidste 2. divisionskamp for nordvestjyderne, kan træneren dog se tilbage på et efterår med masser af succesoplevelser.

- Hvis vi kigger tilbage, har der været mange stærke og gode præstationer. Vi skulle spille nye folk ind, og det lykkedes vi fint med. Der har været et par ups'ere, men vi er kommet hurtigt tilbage på sporet, fortæller Bo Thomsen.

Især de unge spilleres roller på 2. divisionsmandskabet gør ham fortrøstningsfuld.

- De unge har fået spilletid og erfaring. De har flyttet sig helt vildt i den rigtige retning. Dem, der har fået chancen, har spillet godt med og fået vigtig erfaring til fremtiden, siger han.

Angrebet har i særdeleshed været en styrke for thyboerne i efteråret. Med Yao Dieudonne og Mikkel Agger har Bo Thomsen to af rækkens mest målfarlige spillere.

- Der har været nogle få kampe, hvor vi ikke var skarpe nok på den sidste tredjedel. Mod B93 var vi ikke produktive nok og fik ikke angriberne i gang. Men på bundlinjen har vi to spillere i top-fem på topscorerlisten, og vi er et af de hold med flest clean sheets. Det må også være okay, lyder det fra Bo Thomsen.

Når foråret sparkes i gang, er der fem grundspilskampe tilbage, inden 2. division deles op i henholdsvis opryknings- og nedrykningsspillet. Her ligger Thisted FC lunt i svinget mod førstnævnte.

- Potentialet er der til en helt masse. Men vi er undervejs. Den her sæson gør en masse godt for os. Vi har fået et år mere på bagen til de unge, der ser, hvad vi går og laver. De kan tage mere ejerskab i det hele. Så vi kommer stærkt ud til foråret og må se, hvad det bringer, siger han.

- Der vil være ganske lidt udskiftning. Mange af spillerne har halvandet år tilbage på deres kontrakter, så vores base er på plads, tilføjer Bo Thomsen.

Den danske 2. division genoptages i starten af marts.