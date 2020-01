Thisted-træner godt tilfreds med første test

FODBOLD:Thisted FC fik en fin start på opstarten til den kommende halvsæson i 2. division, da holdet lørdag vandt den første af en håndfuld testkampe med 3-0 over Skjold Sæby fra danmarksserien.

- Det var en rigtig, rigtig god test, hvor jeg fik set 22 spillere i aktion. Generelt så det rigtig godt ud, og vi spillede en god gang fodbold. De første 20 minutter var lidt rodede, og Sæby skal have ros for at yde god modstand. Efter pausen kunne man godt se, at vi er noget længere fremme end dem rent fysisk, og vi burde nok have vundet større, siger cheftræner Bo Thomsen.

Yao Dieudonne bragte Thisted FC i front før pause, mens Laurits Bust Sørensen og Chase Andrew Boone nettede i anden halvleg.

Thyboerne gav spilletid til prøvespilleren Oliver Nielsen, der senest har optrådt i FC Sydvest, og han gjorde en god figur - især offensivt.

- Jeg vil tro, at han er en spiller, vi beholder. Om han skal på kontrakt, eller om vi hjælper med at finde et job til ham, må vi snakke om, siger Bo Thomsen.

Thisted FC tester formen igen 24. januar, hvor holdet møder Nørresundby FB i forbindelse med en træningsweekend i Hanstholm.