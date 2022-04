Thisted-træner lurer på oprykning trods interne udfordringer

FODBOLD:Thisted FC var tæt på at tage nogle afgørende point, da 2. divisionsmandskabet søndag var på besøg i Næstved. Her spillede cheftræner Bo Zincks mandskab 1-1 mod rækkens tophold, hvor nordvestjyderne ellers var på vej mod en sejr gennem opgøret.

Næstved BK - Thisted FC 1-1 Mål: 0-1 Yao Dieudonne (12. minut), 1-1 Jesper Christiansen (84. minut)

Tilskuere: 1372 VIS MERE

Eftersom rækkens nummer to, Hillerød, tabte i indeværende runde , er Thisted FC tættere på top-to, der kaster oprykning til 1. division af sig. Det tør træneren, der tidligere har rykket både Thisted FC og Jammerbugt FC op i landets næstbedste række, godt stile efter.

- Jeg vil ikke sige, at vi ikke kigger på stillingen. Vi noterer, at der er fire point op i stilling, men vi har så rigeligt at gøre med at skulle spille næste kamp, og rækken er blevet virkelig kompetitiv. Vi kan notere os, at vi ligner et hold i fremgang, mens Hillerød måske har gang i noget, der ikke er så godt, siger Bo Zinck om de direkte konkurrenter om oprykning.

- Vi holder øje og håber, at Hillerød sætter point til. Ellers møder vi dem to gange på tre uger, og der kan vi jo indhente dem eller komme foran. Der er noget lir i det, og det er sjovt at være med til. Vi kan alligevel ikke kæmpe for andet nu, så vi er ikke for fine til at slås for oprykning, tilføjer han.

Den største udfordring skal han dog finde internt på holdet. Thisted FC er nemlig plaget af skader og karantæner i sådan en grad, at ethvert gult kort og hårde tackling sætter sig i den erfarne divisionstræner.

- Vi er hele tiden nede og arbejde i bredden. Sidste weekend havde vi fire debutanter, og vi kan ikke hente nogen ind. Det er meget at forvente af de nye og unge, at de skal være afgørende i eller omkring en oprykning. Talentudvikling kan ikke foregå på en måned, selvom de gør det godt i sekvenser. Vi kan ikke undvære flere rutinerede spillere, siger Zinck.

Hillerød har tabt to kampe i streg, mens Thisted FC er ubesejrede gennem fire kampe. Heraf har man fået tre uafgjorte.