Thisted-træner om Schwartz‘ målshow: - Det er utilgiveligt

FODBOLD: Søndag vandt Silkeborg 4-1 på Sparekassen Thy Arena. Dermed blev efterårssæsonen rundet dårligt af i Thisted.

Det skete især, fordi tidligere AaB-angriber Ronnie Schwartz lykkedes med et hattrick i første halvleg.

- Vi var bare ikke skarpe nok i feltet. Vi er fem blå, og de er to røde i de situationer, hvor Schwartz kommer frem i feltet og scorer. Der kommer de først på bolden. Det er utilgiveligt og ikke godt nok, siger cheftræner Bo Thomsen.

Thisted havde ellers selv flere store chancer, hvor især Sakari Tukiainen kunne have scoret flere mål for thyboerne.

– Vi har nogle gode situationer og kommer godt på baglinjen og smider den ind, hvor det gør ondt på dem. Men vi får den ikke proppet i kassen. Vi spiller også en fin anden halvleg, men det er for sent, at vi slipper det løs, siger han.

Ronnie Schwartz er en af fire spillere i NordicBet Ligaen, der har scoret 11 mål i efteråret.