Thisted-træner: Relationerne er ved at være på plads

FODBOLD: Thisted FC fik en skidt start på den nye sæson efter nedrykningen fra 1. division. Men den seneste uge har kastet syv point af sig i tre kampe. Lørdag vandt thyboerne 2-1 på en svær udebane i Brabrand.

- Vi spillede en skidt første halvleg, hvor Brabrand kom med masser af power. De kom foran efter en dødbold, og vi var nok lidt stressede og lidt bagefter i tanke og handling. Men i pausen fik vi snakket om det, og spillerne kom helt anderledes ud til de sidste 45 minutter, siger træner Bo Thomsen.

Thisted vendte kampen på to lynscoringer vred dermed tre point ud af opgøret.

- Jeppe Mehl spillede en fremragende kamp på midtbanen, og man kan se, at relationerne er ved at være på plads på vores hold. Vi ser sindssygt farlige ud i vores offensive løb, og defensiven står solidt. Så der er grund til at være optimistisk, siger Bo Thomsen.