Thisted-træner roser sin topscorer: Yao er garant for mål

FODBOLD:Det begynder snart at skærpe til i toppen af 2. division.

Hele 10 hold ligger godt til i kampen om top-6, der sikrer en adgangsbillet til 1. division, som fra næste sæson bliver landets tredjebedste fodboldrække.

Derfor kunne Yao Dieudonnes målform ikke have kommet på et bedre tidspunkt for Thisted.

Den ivorianske angriber var ustandseligt involveret i farlige aktioner i søndagens 2. divisionskamp mod Sfb-Oure, som Thisted vandt 2-0.

Det var således også Thisted-topscoreren, som var ophavsmand til de to scoringer. Han bringer sig dermed op på 10 mål for sæsonen - og fire i de første fem kampe i foråret.

- Yao er vild for tiden. Han lægger et konstant pres på modstanderen, og så er han heldigvis garant for mål, lyder det fra Thisteds cheftræner, Bo Thomsen.

Thisted-træneren har flere gange luftet tanken om at hente endnu en fuldblodangriber til klubben. Han melder nu, at han snart regner med, at der sker noget.

- Jeg forventer, at der snart kommer noget kolorit til den forreste position. Vores offensive konstellationer har fungeret fint, så det kan jeg ikke sætte en finger på, men det er for skrøbeligt, hvis Yao har karantæne eller løber ind i en skade, siger Bo Thomsen.

Det er ikke kun Yao Dieudonne, som har været flyvende for Thisted i foråret. Det samme gør sig gældende for Thisted-defensiven, som har holdt nullet i fem af de seneste seks kampe.

- Vi har bare et stærkt fundament med et forsvar, som jeg ikke kan rose nok. De gør det svært for modstanderen, når de rammer det niveau, som de gør mod Oure, lyder det fra cheftræneren.

Med søndagens sejr har Thisted ifølge Bo Thomsen fået en godkendt start på det komprimerede forårsprogram.

- Vi har ikke et fuldtidssetup i Thisted, så vi så lidt ramte ud i sidste uge mod Middelfart, men det er selvfølgelig mere end godkendt med 10 point i de første fem kampe, siger Bo Thomsen.