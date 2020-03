Thisted-træner: Søndagens kamp var en drømmestart

FODBOLD:Det var ikke ligefrem foråret der skinnede igennem søndag middag i Thisted. Ikke desto mindre var det forårssæsonens første kamp, da Thisted FC søndag spillede bolden op mod 2. divisions nummer to, Middelfart, på hjemmebane.

Det var da også en meget tilfreds cheftræner vi fangede efter dagens opgør.

- I de sidste tre træningskampe fik vi ingen sejre og lukkede mange mål ind, men i dag holder vi bare hele vejen igennem. De scorer på en dødbold, men det bliver aldrig rigtig farligt i åbent spil, fordi vi gør det rigtig godt i vores defensiv. Vi var sikre på, at hvis vi bare kunne lukke af bagtil, så skulle vi nok komme til noget frem ad banen, hvor vi har både Mathias Andersen og en Frederik Sloth, som gør det helt fantastisk i dag, siger Bo Thomsen.

Nordjyderne havde da også op til kampen forberedt sig på, at det var andenpladsen de skulle op i mod.

- Vi har masser af respekt for Middelfart. De er dygtige hele vejen igennem, og har meget erfaring. Det har for os været noget med at skulle skærme af på alle parametre, så vi ikke blev overrumplet, siger han.

Men overrumplet blev de ikke. Det meste af kampen havde nordjyderne ret godt på fynboerne, som kun fik et enkelt mål i kampen, og Bo Thomsen har kun roser til sit hold.

- Det er os, der kreerer chancer, og selvom Middelfart har bolden mest, så er det os, der bestemmer, hvor de skal have bolden, og formår også at bryde deres spil. Vi var skarpere end dem på dagen, og det var en fantastisk indsats af holdet. Jeg synes, at de præsterede rigtig flot, så jeg er en meget tilfreds og glad træner, siger han.

Næste kamp bliver et nordjysk opgør, hvor Thisted tager turen til Aalborg for at spille mod Vejgaard B lørdag 14. marts.