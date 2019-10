Thisted-træner utilfreds: Det var børnefejl på børnefejl

FODBOLD:Thisted FC fik en glimrende start på søndagens hjemmekamp mod AB, da Laurits Bust høvlede et frispark i kassen. Men siden gik alt galt med en stribe fejl og en potentiel slem skade til målmand Markus Iversen.

- Det så fint ud til at begynde med. Vi spillede godt rundt om dem og kom også i front, men så valgte vi desværre at lukke dem ind i kampen. Vi lavede børnefejl på børnefejl, og det udnyttede de desværre. Det ærgrer mig, at vi laver så mange bommerter, og jeg havde ikke set det komme, siger cheftræner Bo Thomsen efter kampen, der endte 1-4.

Men ikke bare ciffermæssigt var kampen en bet for Thisted FC. Undervejs måtte målmand Markus Iversen udgå med noget, der kunne ligne et brud på skinnebenet.

Markus havde ondt, og det så ikke godt ud. Men han blev kørt på sygehuset, og så må vi se, hvor slemt det er, siger Bo Thomsen, der var tvunget til at give debut til den blot 16-årige målmand Rasmus Christensen.

- Han løste opgaven rigtig flot og gjorde det, han skulle, siger Bo Thomsen.