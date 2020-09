Thisted-træner vil have flere offensive strenge

FODBOLD:Det var ikke chancerne, som manglede, da Thisted FC søndag tabte med 0-1 til B93, og det var netop de brændte muligheder, som Thisted-træneren Bo Thomsen havde fokus på efter kampen.

- Vi producerede jo mere end rigeligt til, at vi ikke skulle stå med et rundt nul efter kampen. Deres målmand gjorde det helt vildt fantastisk i første halvleg, men det er mig en gåde, hvorfor han ikke blev ikke vist ud. Det var et klokkeklart rødt kort, siger Bo Thomsen om situationen efter 10 minutter, hvor B93-målmanden samlede bolden op uden for feltet.

Bo Thomsen var naturligvis skuffet over resultatet, men spillet var han lagt hen ad vejen godt tilfreds med.

- B93 er et kløgtigt hold, som kendte deres besøgstid, mens jeg kun kan sige det modsatte om os. Men vi skal tage med, at vi spillede rigtig fint i 75 minutter.

- De fik lagt et godt tryk i de første 15 minutter efter pausen, og det var sådan set fair nok, at de fik scoret på en af de chancer, de kreerede der. Min konklusion på kampen er bare, at vi skal have noget med, for vi styrede nærmest hele vejen igennem.

Konkurrencen skal skærpes

Thisted FC kunne til gengæld glæde sig over, at holdets anfører, Martin Søndergaard, for første gang var tilbage i startopstillingen efter sin skade i opstarten.

- Han havde været ude i noget tid, men fik anden halvleg i sidste weekend, hvor han gjorde en god figur. Det var derfor, at han var valgt til dagens kamp, og han gjorde det sådan set fint. Jeg hæfter mig bare ved, at det er dejligt, at jeg har lidt flere at vælge imellem til holdkortet.

Bo Thomsen fortalte inden sæsonen, at Thisted var på jagt efter forstærkninger. Onsdag præsenterede klubben den canadiske midtbanespiller Matthew Srbely, men ifølge Thisted-træneren, så ser han gerne en tilføjelse mere.

- Der er ved at være tegninger til, at truppen er ved at være der, hvor den skal være, men vi vil gerne have en offensiv kraft mere, der kan være med til at skærpe konkurrencen fremme i banen.