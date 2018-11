Thisted-træner vil se offensive forbedringer

FODBOLD: Selv om Thisted FC har fået point ud af de tre seneste kampe i Nordicbet Ligaen, har cheftræner Bo Thomsen ikke været tilfreds med thyboernes offensiv spil.

Så den del skal gerne forbedres, når Fremad Amager søndag kommer på besøg på Sparekassen Thy Arena.

- Vi skal være bedre i spillet med bolden, for det har været for ringe. Vi er lykkedes for lidt med at få spillet ordentligt sat sammen, så det arbejder vi hårdt på, for der er mere fodbold i de her gutter, siger Bo Thomsen.

Offensivt har thyboerne også været udfordret af, at der blevet længere mellem målene fra topscorer Sakari Tukiainen. Finnen er på en delt andenplads på Nordicbet Ligaens topscorerliste med 10 scoringer, men i de seneste 6 kampe er det blot blevet til et enkelt mål.

- Det handler selvfølgelig også om, at modstanderne har læst, hvad det var, der fungerede godt for os i starten af sæsonen. Vi skal finde nogle nye ting at true dem med, og det har vi arbejdet med, og det lykkes vi forhåbentlig med mod Fremad Amager, siger Bo Thomsen.

Opgøret fløjtes i gang klokken 13.45.