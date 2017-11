TFC tog tre point

FODBOLD: For anden gang i efteråret snuppede Thisted FC en sejr på 2-1 mod Skive IK. Det betyder, thyboernes oprykkere holder fast i topstriden af NordicBet Ligaen.

Smæk for skillingen fik tilskuerne på Sparekassen Thy Arena søndag masser af. I kampens første 21 minutter bød kampen på tre mål og to straffespark. Det ene af forsøgene fra 11 meter blev brændt.

Allerede da stadionuret rundede syv minutter, scorede bundproppen i 1. division, gæsterne fra Skive IK, til 1-0. Jesper Henriksen udnyttede her et forsvarskoks.

Skivespilleren trak forbi sin nærmeste oppasser og skød på mål fra sin position i feltet. Kevin Mendoza fik lappen på, men kunne ikke holde kuglen ude af kassen.

Få minutter senere overvandt thyboerne dukkerten. For nøjagtig som i det omvendte opgør udlignede Sonny Jakobsen til 1-1. Denne gang faldt målet på et straffespark, som Jeff Mensah trak på kanten af feltet.

Blot to minutter senere fik Skive så straffespark, da Jesper Henriksen igen drev gæk med Thisted FC. Jeppe Svenningsen blev overspillet af en bold fra siden mod det bagerste område af feltet og hev Jesper Henriksen omkuld.

Thomas Dalgaard tog sig af sparket. Det flade skud i målmandens venstre side pillede Kevin Mendoza, og da den tidligere Vendsyssel-angriber så fik chancen på returen på en bold, der var tre meter fra stregen, hamrede Dalgaard den over mål.

1-1 holdt ikke længe, for fem minutter efter det brændte forsøg, sparkede Sonny Jakobsen så thyboerne foran.

Med et løb mod bagerste stang stod han helt fri en meter fra stregen, og da et fladt indlæg fra venstre fandt angriberen, var det en smal sag for målmageren at tjatte læderet i mål.

Selvom holdene skiftede til at presse på, skulle kampens 1071 tilskuere om på den anden side af pausen, før det igen brændte på for alvor. Skives Thomas Dalgaard ramte indersiden af stolpen, og da han fra klods hold forsøgte sig på returen, blev vinklen for spids, og bolden røg i den udvendige side af sidenettet.

Dobbeltchancen ruskede liv i TFC’s tophold, som ellers døsede i anden halvlegs første minutter. For herefter bølgede kampen mere frem og tilbage. Den største mulighed tilfaldt Mikkel Agger, som bragede bolden op tværribben, efter Sonny Jakobsen sendte ham til skud med et fladt indlæg tilbage i banen. Tættere på kom ingen af de to hold, og så snuppede TFC sejren.

Med de tre point fastholder TFC andenpladsen i 1. division.