Thisteds egne dumheder kostede sejr i topkamp

FODBOLD:Ærgrelsen var ikke til at tage fejl af hos Thisted FC, efter at thyboerne søndag tabte med 3-4 til Næstved i en topkamp i 2. division.

Med godt et kvarter tilbage førte thyboerne nemlig med 3-2, men to unødvendige straffespark vendte kampen på hovedet.

- Det er frygteligt. Vi havde kampen under kontrol, men så begik vi to straffespark i to helt ufarlige situationer. Det er bittert, for de skabte jo ikke rigtigt noget. De scorede på et hjørnespark, en omstilling og to straffespark, konstaterer Thisted FC-træner Bo Thomsen.

Næstved Boldklub - Thisted FC 4-3 (2-1) Mål: 1-0 Ahmed Hassan (3. minut), 2-0 Ahmed Hassan (8. minut), 2-1 Mikkel Agger (38. minut), 2-2 Christian Hørby (55. minut) 2-3 Mikkel Agger (64. minut), 3-3 Ahmed Hassan (straffespark, 74. minut)). 4-3 Mileta Rajovic (straffespark, 76. minut) Tilskuere: 1422 VIS MERE

Dermed blev Thisted ikke belønnet for et ellers flot comeback. Efter otte minutters spil førte Næstved med 2-0, men to scoringer af Mikkel Agger og et enkelt mål af Christian Hørby havde sendt gæsterne i teten.

- Derfor er det også en bittersød fornemmelse, for jeg er jo megastolt af drengene. Vi har syv spillere ude, og i betragtning af det leverede vi en rigtig flot topkamp. Det var rigtig fedt at se, at de spillere, der har stået i venteposition i et stykke tid, bare gik ind og leverede, men derfor er det også endnu mere ærgerligt, at vi ikke blev belønnet for det, siger Bo Thomsen.

Med søndagens nederlag har Thisted FC nu ni point op til Næstved på førstepladsen. Der er fire point op til Hillerød på andenpladsen, der også giver oprykning. Til gengæld ligger Thisted godt til i forhold til at komme med i oprykningsspillet. Der er ni point ned til HIK på syvendepladsen med syv runder tilbage af grundspillet.