Thisteds oprykningsdrøm fløj bort med blæsten

THISTED:Det set alt andet lige ud til, at Thisted FC også skal spille 2. division i næste sæson. Det er konklusionen efter at have set holdet tabe 1-3 til Hillerød. Med torsdagens sejr er Hillerød fire point foran Thisted med blot tre runder tilbage.

Thisted FC bød for anden gang på blot fem dage på topopgør i 2. division. Denne gang var det den direkte oprykningskonkurrent Hillerød, der var på besøg, men ligesom søndagens blamage mod Næstved var indsatsen heller ikke denne gang imponerende.

Der blæste en voldsom vind på tværs af banen i det meste af kampen virkede det som en direkte modvind for Thisted, der havde meget svært ved at finde et kollektivt niveau, der kunne udfordre et stærkt Hillerød-hold.

Gennem hele første halvleg var Hillerød det klart bedste mandskab. De chancer, der blev skabt, blev stort set alle leveret af udeholdet. Nordsjællænderne kunne med rette føle, at de burde have været foran ved sidebyttet.

Det kom Hillerød imidlertid kort efter pausen. Her havde de orangeklædte spillere allerede haft et forsøg på stolpen mod den gumpetunge Thisted-defensiv, der heller ikke i pausen havde formået at finde de hurtige støvler frem.

Hillerøds scoring nærmest vækkede det søvnige Thisted-hold, der i minuttet efter 0-1-scoringen formåede at spille sig frem til sine to første seriøse chancer i kampen.

I de efterfølgende minutter virkede Hillerød medgørlig for Thisted, men man greb ikke chancen, og i stedet var Hillerød i to omgange meget tæt på at lukke kampen.

En sejr til Hillerød ville efterlade Thisted i en tæt på umulig situation med tanke på oprykningsmuligheden. Uafgjort kunne til nød gå for nordvestjyderne, der fik en gylden mulighed for at fremtvinge balance på måltavlen efter 68 minutter.

I første omgang følte Thisted sig følt for et straffe, da bolden var havnet på en Hillerød-arm. Det sendte Thisted-bænken ud i kollektiv spjæt mazurka, men inden Bo Zinck nåede at hive en fiber havde dommer Stefan Fyhn peget på pletten.

Den store chance skulle Mikkel Agger konvertere, men TFC-profilen ramte ikke målet. Det gjorde han til gengæld da han spurtede fra Hillerød-forsvaret og udlignede til 1-1 med 17 minutter tilbage af kampen.

Nu var håbet vendt tilbage, men det forduftede stort set, da Andreas Raahauge blev fanget på mellemhånd og kom til at se skidt ud i en situation, som Martin Al-Atlassi endte med at udnytte til at gøre det til 2-1 for udeholdet.

Efterfølgende var Thisted FC aldrig tæt på at komme tilbage i kampen. I stedet kunne Martin Al-Atlassi sende sig selv, holdkammeraterne og de 20 medrejsende fans i ekstase, da han gjorde det til 3-1 på kampens sidste aktion.