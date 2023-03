Thomas Bælums exit medfører markant forandring i AaB

AALBORG:Thomas Bælum er færdig som administrerende direktør i AaB, men han er ikke blevet fyret.

Sådan lyder det fra bestyrelsesformand Niels David Nielsen, der siger, at torsdagens skilsmisse er sket efter gensidigt ønske.

- Vi har løbende haft en dialog det sidste halve års tid, hvor vi har drøftet fremtiden. En del af det har været en drøftelse af, hvilke kompetencer vi hver især kan spille ind med. SSE22 (AaB's nye tyske medejere, red.) er kommet ind for at bidrage med det sportslige, og i forbindelse med at vi har fået tilført de kompetencer, har vi taget en snak med Thomas.

- Han har ønsket at stoppe, og det har vi også ønsket, at han skulle, så det er ikke en fyring. Vi er blevet enige om, at det er rigtigt, at vores veje skilles, siger Niels David Nielsen.

Bestyrelsesformanden forklarer AaB's ønske om at skilles med Thomas Bælum med, at opgaven er en anden end den, som den nu tidligere administrerende direktør blev ansat til i sommeren 2018.

- Thomas blev ansat til at udvikle den kommercielle sektor. Det har han sammen med de øvrige medarbejdere fuldført og gennemført til vores rigtig store tilfredshed. Nu står vi et sted, hvor vi skal udvikle de enkelte linjer og områder og ikke så meget finde på nye ting, og derfor kommer Thomas' kompetencer ikke fuldstændigt i spil i det nye AaB, siger Niels David Nielsen.

Siden afskeden med Inge André Olsen i september har Thomas Bælum fungeret som både administrerende direktør og sportschef, og torsdagens farvel medfører en organisationsændring i AaB.

- Vi er gået i gang med at finde en sportsdirektør, og det er det, vi har fokus på i øjeblikket. Det bliver en sportsdirektør og ikke en sportschef, der kommer ind, så i virkeligheden går vi tilbage til den ordning, vi havde, da Thomas Bælum kom ind, hvor Allan Gaarde var sportsdirektør.

- Forskellen er, at sportsdirektøren refererer direkte til bestyrelsen, mens sportschefen refererer til den administrerende direktør. Nu går vi tilbage til den gamle model med en kommerciel- og en sportsdirektør, siger Niels David Nielsen.

Jan Peters, medstifter af SSE22 og kommende bestyrelsesmedlem i AaB, vil i den kommende periode fungere som midlertidig sportslig ansvarlig, indtil en permanent sportsdirektør er udpeget.

- Vi arbejder på højtryk med at finde en sportsdirektør, men hvor lang tid det tager, tør jeg ikke sige. Vi søger i både ind- og udland, men jeg kan ikke udtale mig om, hvorvidt vi er dialog med nogen, siger Niels David Nielsen.

Økonomichef Jesper Dalum udgør midlertidigt AaB's direktion, men Thomas Bælum har endnu ikke haft sidste arbejdsdag i den nordjyske superligaklub.

- Nej, det har han ikke. Nu foregår der en overleveringsforretning, og det sker stille og roligt, for vi skilles helt uden dramatik. Har vi brug for det, kan vi også ringe til Thomas. Han kommer til at have sin fortsatte gang på Hornevej (AaB's anlæg, red.) i en periode, siger Niels David Nielsen.

Nordjyske har forgæves forsøgt at træffe Thomas Bælum for en kommentar.

