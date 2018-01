Thomas Bjørn fører Europa til golftriumf mod Asien

GOLF: Thomas Bjørn førte søndag det europæiske hold til en sejr på 14-10 over Asien i golfdysten Eurasia Cup.

Europa vandt otte af søndagens 12 singler, og det var mere end rigeligt til at sørge for en europæisk triumf i Kuala Lumpur.

Den danske kaptajn havde før sidstedagen haft tiltro til, at de europæiske spillere kunne tage den samlede sejr, selv om Asien indledte søndagen med et forspring på et enkelt point.

Bjørn fik ret, og det lykkedes europæerne at vinde seks af de første syv singler og skabe en samlet føring på 11,5-7,5.

Det betød, at belgiske Thomas Pieters havde mulighed for at afgøre affæren, hvis han vandt søndagens ottende single. Med en stærk afslutning slog han sydkoreanske Byeong Hun An.

Foran 12,5-7,5 var den europæiske sejr dermed en realitet, selv om de sidste fire singler endnu ikke var færdigspillet.

Europa forsvarede dermed titlen i Eurasia Cup, der er blevet spillet hvert andet år siden 2014.

Europa har vundet to gange, mens den første turnering for fire år siden endte uafgjort 10-10.

Selv om 46-årige Thomas Bjørn fortsat spiller golf på øverste niveau, så havde han som kaptajn valgt 12 andre spillere til at repræsentere Europa i den prestigefyldte golfdyst.

/ritzau/