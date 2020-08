Thomas Enevoldsen tæt på nordjysk comeback

FODBOLD:Thomas Enevoldsen er tæt på et comeback til de nordjyske fodboldbaner. Ifølge NORDJYSKEs oplysninger er den 33-årige spiller i dialog med Hobro IK om en lejeaftale for resten af efteråret.

Hobro IK leder netop efter offensivt blod, da Edgar Babayan meget vel kan blive solgt - ligesom Pål Alexander Kirkevold er langtidsskadet.

Thomas Enevoldsen har kontrakt med Orange County i den næstbedste amerikanske fodboldrække i endnu halvandet år, men på grund af coronasituationen, og fordi han og kæresten netop er blevet forældre, vil han gerne blive i Danmark.

- Derfor arbejder min agent på at finde en klub herhjemme, som jeg kan blive udlejet til for resten af efteråret. Der er stadig en del usikkerhed omkring turneringen i USA, så Orange County er også interesseret i, at jeg holder mig i gang i Danmark, forklarer Thomas Enevoldsen.

Den tidligere AaB-spiller ønsker dog ikke at bekræfte, at Hobro IK bliver hans nye destination.