Thomasberg om AaB-job: Alle har brug for en afklaring

FODBOLD:Mens AaB's superligatrup fredag formiddag drog på træningslejr på Malta, stod det varmeste bud på en ny cheftræner på kunstgræsbanen ved DS Arena i Hobro.

Her så Thomas Thomasberg sit Randers FC-hold vinde stensikkert med 3-0 over Hobro IK i en testkamp, men det er stadig ikke givet, at den tidligere AaB-spiller og Hjørring- og Hobro-træner også i forårssæsonen skal stå i spidsen for kronjyderne.

Se flere billeder fra Hobros testkamp mod Randers nederst i artiklen.

Både Søren Pedersen, der er sportslig og kommerciel direktør i Randers, og sportschef i AaB, Inge André Olsen, fortalte tidligere på ugen, at de to har haft en dialog, hvor temaet var Thomas Thomasbergs fremtid.

Hovedpersonen selv ønsker dog ikke at afsløre, om han selv har ført forhandlinger med AaB.

- Det gider jeg ikke udtale mig om. Der er nok skriverier og spekulationer, og dem har jeg ikke lyst til at bidrage til. Jeg ville helst, at spekulationerne ikke var der, for jeg har det bedst med, at tingene er afklarede, men jeg kan jo læse, at I gætter rigeligt, og det vil jeg lade jer fortsætte med, siger Thomas Thomasberg.

Hobro IK - Randers FC 0-3 (0-3) Mål: 0-1 Filip Bundgaard (2. minut), 0-2 Tosin Kehinde (13. minut), 0-3 Simon Graves (18. minut) Hobro IK's opstilling (3-5-2): Jacob Samnik - Christoffer Østergaard (Rasmus Johansen, 62. minut), Simon Jakobsen (Emil Seedorff, 85. minut), Frederik Dietz (Magnus Kjellerup, 69. minut) - Oliver Klitten (Simon Pukgaard, 46. minut), Mathias Nygaard (Frederik Mortensen, 46. minut), Abdoul Yoda (Oliver Overgaard, 46. minut), Mikkel Mejlstrup Pedersen (Mads Freundlich, 67. minut), Frederik Elkær (Frederik Brandt, 73. minut) - Justin Shaibu (Danny Amankwaa, 46. minut), Louicius Don Deedson (Kasper Andersen, 46. minut) VIS MERE

Han medgiver dog, at han håber, at der snart kommer en afklaring.

- Alle parter skal have en afklaring, men jeg arbejder videre i Randers, som jeg altid har gjort. Nu har vi fået overstået den første træningskamp, og det gik jo fint, siger Thomas Thomasberg.

AaB er på træningslejr på Malta den næste halvanden uge, og inden han fredag formiddag satte sig ombord på flyet med kurs mod Valletta, afviste AaB-sportschef Inge André Olsen ikke, at en ny cheftræner kan stemple ind undervejs.

- Det er ikke udelukket, at der falder noget på plads, mens vi er på træningslejr. Lige nu er vi i den fase, hvor vi kender godt til nogle kandidater, som vi også undersøger lidt mere. Det har været ude, at vi har været i kontakt med en klub (Randers FC, red.), men måske har vi været i kontakt med flere klubber, hvor det ikke er kommet ud.

- Vi har jo lidt erfaring fra sidste år, hvor vi var igennem samme proces. Da prøvede vi at føle, at vi var tæt på noget for så at se, at det pludselig stoppede. Det kan jo ske igen, så det er svært at sige, hvor langt vi er. Vi må tage det skridt for skridt, og hvor lang tid det tager, er heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at den mand, vi får ind, kan videreføre det, vi har gang i, siger Inge André Olsen.

Alt imens venter Thomas Thomasberg tålmodigt på at få afklaret sin fremtid.

- Jeg har ikke nogen deadline, men som sagt synes jeg, at det var rarest, hvis der ikke var alle de her spekulationer. Når I først får nys om sådan noget, er nysgerrigheden jo enorm stor, og derfor synes jeg også, at det er ærgerligt, at vi ikke har kunnet køre det internt. Jeg ved godt, at der er sprækker nogle steder, men jeg kan ikke se, hvad det gavner, at jeg bidrager til de spekulationer og den snak, der er, siger Thomas Thomasberg.