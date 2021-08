Thomsen efter tenniscifre: Det er uacceptabelt

FODBOLD:Thisted FC imponerede stort, da man i forrige weekend åbnede sæsonen med en 1-0-sejr ude over oprykningsfavoritten Kolding IF. Derfor var der en naturlig nordvestjysk optimisme med til sæsonens første hjemmekamp mod AB.

Den optimisme fik hurtigt et skud for boven, da de københavnske gæster bragte sig i front ved Daniel Wambach efter mindre end 10 minutters spil.

Troen på Thisted-succes blev dog genoprettet få minutter senere, da Yao Dieudonne udlignede til 1-1. Efterfølgende havde Mikkel Agger en friløber, som TFC-profilen på en normal dag ville omsætte til en scoring, men det gjorde han ikke denne lørdag, og det varslede ikke godt for Thisted.

Fra det punkt gik det dog kun den vej, som hønsene skraber for Thisted FC, der endte med at løbe ind i en gevaldig resultatmæssig lussing. AB fik nemlig scoret hele fem gange yderligere i kampen. De første fire mål var alle kendetegnet ved personlige fejl fra Thisted-spillere, som en god del af forklaringen bag scoringerne.

- Vi må bare kalde det for en afklapsning. Der er ingen undskyldning for det her resultat. Det starter ved mig. Jeg havde ikke valgt den rigtige taktik på dagen, og vi havde heller ikke de rigtige modsvar, da vi kom bagud, og den ligger hos mig, siger Thisted-træner Bo Thomsen.

- Det her var en kollektiv offday lige fra det moment, hvor vi satte AB unødvendigt i gang med den første scoring, siger Bo Thomsen.

Umiddelbart virker sæsonens to første præstationer som noget, der må kategoriseres som henholdsvis himmel og helvede for Thisted FC.

- Jeg tror roligt, vi kan konstatere, at vi har set vores topniveau og vores bundniveau i de her kampe. Det vil være rart, hvis vi kan finde et niveau, der ligger et sted midt imellem, for vi er jo et hold, der har basen på plads, så sådan noget som det i dag er uacceptabelt og bør ikke ske for os, siger Bo Thomsen.