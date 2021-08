Thomsen om comeback-scoring og point: Det betyder sindssygt meget

FODBOLD:Fire point i syv kampe lyder på ingen måde imponerende, men når man kigger på de faktiske omstændigheder for Hobro IK, er det på ingen måde en katastrofe, som man har gang i. Det helt store tema er dog, at man fortsat mangler at få lov til at synge sejrssang efter en kamp i denne sæson.

Der kan meget vel være bedre tider på vej mod holdet fra Mariager Fjords hovedby, fordi Hobro står på tærsklen til at få en række offensive spillere med igen. Spillere der har siddet udenfor med skader i den første del af sæsonen.

Den første fra den lidt for lange skadesliste, som er tilbage igen, er angriberen Kasper Høgh, der kom til fra Randers i sommerpausen. Han stemplede ind i kampen mod Hvidovre, hvor det blev til en udligning til 2-2 kort før tid.

- Det har været et kæmpe delmål for mig at komme i kamp og fin min debut for Hobro. Nu føler jeg, at jeg sådan for alvor er rigtig Hobro-spiller, siger Kasper Høgh, der viste noget af den målnæse som kun en ægte angriber har.

- Argh jeg var bare heldig, at bolden ramte mig, men jeg er da glad for, at vi fik et point med, selvom jeg stadig også er skuffet over, at vi ikke vandt kampen, for vi vil så gerne have den sejr, siger Kasper Høgh, der har kæmpet med en brækket tå.

- Det har krævet lidt tålmodighed. Jeg var træt af det i de første par dage, men så har det bare handlet om at se fremad, og det er skønt at være med på banen, siger Kasper Høgh.

Én ting er, at angriberen er glad for at være med igen. Mindst ligeså glad er Hobro-træner Martin Thomsen, der har manglet tyngde i forreste linje. Det fik ham til i første omgang at lægge Jakob Hjorth op på toppen. Det klarede den normale forsvarsspiller ganske glimrende. Hans vigtigste opgave var nemlig at fylde noget, og det gjorde han.

- Vi manglede en til at være en trussel i feltet i anden halvleg af den forrige kamp mod Nykøbing. Derfor var Hjorth sendt i front, og det løste han fint. Man kan også se, hvordan han tiltrak sig opmærksomheden ved det første mål, som Oliver Klitten fik scoret, siger Martin Thomsen.

- At vi så fik Høgh i gang og oven i købet med et mål, er bare fedt. Det betyder meget for os, at vi fik en rigtig spidsangriber i spil, og hvis jeg skulle have valgt den rette mand til at score til 2-2, så ville jeg have peget på Kasper Høgh. Det betyder meget både for ham og hele holdet, at vi fik en angriber på tavlen, siger Martin Thomsen.

Ikke overraskende er han meget glad for, at Hobro fik et point med fra den sidste kampe inden sæsonens første landskampspause.

- Det betyder sindssygt meget. Både måden vi fik udlignet på til slut og det faktum, at vi fik point med før en kamppause. Det giver lidt bedre mulighed for at puste lidt ud efter en hård indledning på sæsonen. Nu har vi fået point i fire af de syv kampe, men vi mangler naturligvis at få en sejr, siger Martin Thomsen.