Thorsteinsson og Konaté starter i front mod FCN

Der er dækket op til den helt store fodboldmenu søndag eftermiddag, når samtlige Superligahold klokken 17.00 træder på banen for at spille sæsonens sidste grundspilskamp.

I Hjørring tager Vendsyssel FF hjemme imod FC Nordsjælland, som kommer ind til opgøret med to uafgjorte kampe mod de to titelkandidater FC København og FC Midtjylland. Vendelboerne har også en hel del remiser i bagagen, da deres tre seneste Superligakampe er endt i en pointdeling.

Vendsyssel spiller for at få så mange point med sig til det drabelige nedrykningspil, hvor hvert point kan blive yderst afgørende, mens FC Nordsjælland med en sejr har gode chancer for at komme med i mesterskabspillet.

Cheftræner Jens Berthel Askou har fuldt hold til rådighed på nær Sebastian Czajkowski, som sidder ude med en skade.

Eneste ændring i startopstillingen, i forhold til kampen mod Vejle, er, at Jakob Hjort spiller fra start, mens Mads Roerslev glider ud.

Opgøret kan følges live nederst på siden ved kampstart klokken 17.00.

Jens Berthel Askou sender følgende 11 spillere i kamp fra start (5-3-2):

FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand, stiller til start med disse 11 (4-3-3):