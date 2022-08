Thy Mesterskab: Sådan gik de dramatiske finaler

HØRDUM:De grå skyer hang tungt over Hørdum Stadion tirsdag aften, hvor finalerne i den traditionsrige sommerturnering, Thy Mesterskab, blev afviklet.

De to finaler bød på masser af hårdt spil, mål, fight og dramatik, og efter et vildt comeback fra Hundborg-gutterne i deres finale mod Sjørrings unge knægte, var det Hundborg-holdet, der kunne trække sig sejrrigt ud af B-finalen. En kamp, hvor Hundborg i øvrigt fik en spiller udvist efter bare otte minutter.

I den senere A-finale mellem Hanstholm IF og HVA Sydthy var der i løbet af kampen lidt mindre dramatik end i B-finalen, men mod slutningen fik de cirka 100 fremmødte tilskuere spænding for alle pengene, da den store finale blev afgjort fra 11-meterpletten, hvilket faldt ud til Hanstholms fordel.

B-finalen til Thy Mesterskab

B-finalen bølgede frem og tilbage

I den første kamp på finaledagen, der var kulminationen på halvanden uge med fodbold på banerne i Hørdum, var det Sjørring og Hundborg, der skulle dyste om sejren i B-finalen.

Det var en kamp, der bød på et Sjørring-overtag det meste af første halvleg hjulpet på vej af en tidlig udvisning til Hundborg, og efterfølgende kom de rødklædte fra Sjørring da også planmæssigt foran. En føring, der holdte helt frem til pausen.

Kampen mellem Sjørring og Hundborg var hårdt-spillet med mange dueller. Foto: Ole Iversen

Efter en kort pause var det et helt forandret Hundborg-mandskab, der kom på banen. I løbet af 2. halvleg scorede Hundborg to gange, blandt andet efter et straffespark med syv minutter igen, hvilket gav dem føringen og slutresultatet 2-1.

- Det var en vanvittig kamp. Vi får en tidlig udvisning, hvilket tvinger os i defensiven, men vi holder aftalerne og får scoret to mål, så det er en fantastisk flot præstation af gutterne, siger Søren Gregersen, der er træner for Hundborg.

Det førnævnte straffespark skulle dog ikke blive det sidste på denne regnvåde aften.

En halvkedelig affære med en spændende afslutning

Til A-finalen var der lagt op til et stort brag af en kamp mellem HVA Sydthy og Hanstholm IF, der over de seneste år er tørnet sammen flere gange.

A-finalen til Thy Mesterskab

Kampen, der endte 1-1 efter ordinær spilletid og bød på scoringer af Hanstholm IF's Simon Villumsen og HVA Sydthys Jonas Bojesen, var en duel, der aldrig fandt sin vinder. En kamp, hvor begge hold kreerede sporadiske chancer, men aldrig blev det fuldt ud dominerende hold.

De to hold fik dog givet de cirka 100 fremmødte tilskuere en dramatisk omgang "skrub-af-mad", da hele turneringen blev afgjort efter straffespark. Her var det flere gange tæt på at målmændene fik en redning noteret, men det afgørende spark endte med at blive et stolpeskud fra HVA Sydthy, og dermed en sejr til de grønblusede fra kystbyen, der var med i finalen på et afbud fra Klitmøller IF, som tirsdag aften spillede pokalkamp.

Begge trænere var overordnet set tilfredse efter en meget lige kamp. Foto: Ole Iversen

- Det er en ret lige kamp, hvor begge hold har deres momenter, og særligt i 2. halvleg er vi lidt pressede, men vi vinder og det er jo altid fedt. Det tegner godt for den kommende sæson, hvis bare vi lige løfter bundniveauet en smule, siger Hanstholm IF-træner Per Linde Kristiansen.

I den modsatte lejr var der på trods af nederlaget også positive miner fra trænerteamet.

- Vi skaber en pæn portion chancer og har da også fornemmelsen af at skulle vinde, men straffe er som straffe er, så helt overordnet set er vi bare glade for en fin turnering med masser af god kamptræning, siger Thomas Thorsen, der er træner for HVA Sydthy.