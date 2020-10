Thy-træner ekstatisk over comeback mod Fortuna: Sindssyg moral af pigerne

FODBOLD:Med mindre end 10 minutter tilbage af Gjensidige Kvindeliga-kampen mellem FC Thy - Thisted Q og Fortuna Hjørring lignede det en punkteret fodboldkamp, da vendelboerne bragte sig foran med 2-0. Men i en dramatisk slutfase scorede FC Thy to mål, og drillede dermed endnu engang storesøster.

- Det var en sindssyg moral, som pigerne viste. Vi har haft en lille smule modgang med to nederlag mod Brøndby, så det er vildt af pigerne, at de jagter helt frem til det 91. minut, siger FC Thy-træner Torben Overgaard.

FC Thy - Thisted Q startede sæsonen formidabelt med tre sejre i træk, men siden er det blevet til tre uafgjorte og to nederlag. Torben Overgaard ser derfor pointdelingen mod Fortuna som en halv sejr.

- Vi har ikke mistet troen på, at vi kan vinde, selvom det er ved at være længe siden. Men det var vigtigt, at vi kom tilbage og fik point på kontoen igen, siger han.

Humøret var naturligvis helt modsat i Fortuna-lejren og hos cheftræner Niclas Hougaard.

- Det var en kæmpe skuffelse, for det var en kamp, vi skulle have vundet, og vi må jo aldrig smide sådan et resultat væk, siger han.

Det var dog ikke selve kampen, som Fortuna-træneren havde mest lyst til at lægge sit fokus på, men derimod på dommerstandarden i Gjensidige Kvindeligaen.

- Vi er ved at være vant til, at dommerniveauet ikke er særlig højt. Jeg synes, at der i alle kampe er afgørende fejlkendelser, og det synes jeg også, at der var mod Thy. Det kunne være, at der skulle til at blive kørt et lille dommerkursus, lyder det fra Niclas Hougaard.

Selvom FC Thy - Thisted Q nu har taget fire ud af seks point mod Fortuna Hjørring i denne sæson, så mener Torben Overgaard stadig, at Thy-klubben er et stykke efter at kunne konkurrere med vendelboerne.

- Alle holdene i ligaen rykker tættere og tættere på hinanden år for år, men Fortuna er stadig er niveau eller to over os, men det er stadig fedt, når vi kan drille storesøster, siger Torben Overgaard.