Thy-træner vil have storprofil til VM

FODBOLD:Hun blev tidligere i år den første spiller i FC Thy-Thisted Q, som er udtaget til det danske A-landshold, og stod det til cheftræner Peer Lisdorf, ville hun få en større rolle der.

Målvogter Maja Bay Østergaard har nemlig haft en markant udvikling på det seneste, og det har cheftræneren bemærket i Thy. Derfor var det også vigtigt for klubben, da den 24-årige i sommerpausen satte sin underskrift på en forlængelse.

- Jeg synes, at hun er blevet god til at udnytte sit temperament og komme ud af målet. Hun har altid haft en god stemme på, men det er blevet nogle mere konkrete ting, som hun kommer ud med, og hun kommer med klare meldinger. Hun er blevet mere modig og voksen, når hun kommer ud af målet, og hun er generelt vokset en del, siger Peer Lisdorf om sin målvogter.

Derfor forventer han også, at Østergaard skal med til VM i 2023, som Danmark har spillet sig til efter en overbevisende kvalifikation.

- Hvis hun ikke kommer til VM, så ved jeg ikke hvad. De andre skal godt nok oppe sig for at følge med. Hun har bare rykket sig gennem vores første kampe, og hun har en voldsom selvtillid. Det er svært som angriber, når hun kommer ud i dem med den attitude. Hun stod også fantastisk igen, siger cheftræneren.

Her omtaler han søndagens opgør i Gjensidige Kvindeligaen, hvor thyboerne kom tilbage fra en aarhusiansk føring og vandt 2-1. Hjemmeholdet dominerede i Thisted og kunne nemt have vundet med mere, selvom det var AGF, der kom foran halvvejs inde i første halvleg.

- Det var stærkt kommet igen, og vi arbejdede os ind i kampen. Bredden på vores hold gjorde, at vi fik den sejr, siger Peer Lisdorf, som brugte flere unge spillere i opgøret.

Eksempelvis fik 18-årige Rikke Boldrup sin debut i startelleveren, mens jævnaldrende Kathrine Lind Clement kom ind fra bænken og fik sine første minutter i Kvindeligaen.

- Jeg elsker at arbejde med unge, energiske, nysgerrige mennesker. De vil gerne lytte, og de stiller en masse spørgsmål. Det er dejligt at være et sted, som vi er, hvor de kan få chancen og komme ind med god energi, siger cheftræneren.

Med sejren har FC Thy-Thisted Q seks point i Kvindeligaen efter tre kampe.