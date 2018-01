Thybo kan blive årets para-atlet

DRESSUR: Dressurrytteren Susanne Sunesen fra Thisted kan blive årets para-atlet.

Sammen med atletikudøveren Daniel Wagner, taekwondo-kæmperen Lisa Kjær Gjessing, badmintonspilleren Cathrine Rosengren og dressurrytteren Stinna Tange Kaastrup er thyboen nomineret til prisen.

Det er fra denne kvintet, at vinderen af Årets Para-atlet 2017 skal findes og kåres 25. januar, skriver Parasport Danmark i en pressemeddelelse.

Michael Møllgaard Nielsen, der er elitechef i Parasport Danmark, er imponeret over feltet.

- Vi har uddelt Keep Living-prisen igennem 15 år, og jeg kan ikke huske, at vi har haft et stærkere felt af nominerede, siger Michael Møllgaard Nielsen.

- Der er virkelig tale om atleter, der tilhører verdenseliten, og atleter - garvede PL-deltagere og kommende PL-debutanter - der allerede nu har fokus rettet mod de Paralympiske Lege i Tokyo i 2020, tilføjer han.

Ingen af de fem har vundet prisen før. Årets Para-atlet 2016 blev den nordjyske bordtennisspiller Peter Rosenmeier.

/ritzau/