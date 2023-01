Thybo trynede pirater - her er de største nordjyske sportspræstationer i 2022

NORDJYLLAND:2022 er fortid, og selvom mange har udråbt året til at høre hjemme i skraldespanden, vil flere nordjyske sportsklubber og idrætspersonligheder helt sikkert være uenige.

Der blev nemlig som sædvanlig høstet flere VM- og EM-medaljer til landsdelen - foruden et hav af danske mesterskaber og pokaltitler.

Sportsredaktionen hos Det Nordjyske Mediehus har givet sig selv den utaknemmelige opgave at finde de 10 største nordjyske sportspræstationer i det forgangne år og rangere dem.

Det er tæt løb på listen, og det er egentlig kun førstepladsen, der ikke har givet nogen som helst anledning til diskussion.

1. Cykelrytteren Jonas Vingegaard

Glyngøre holdt stor hjemkomstfest for byens mest berømte indbygger, da Jonas Vingegaard i slutningen af juli returnerede som vinder af Tour de France. Arkivfoto: Bo Lehm

Den 26-årige thybo har taget nogle syvmileskridt de senere år. I 2020 var han et boblende talent, mens han allerede i 2021 sprang ud på den helt store scene med en samlet andenplads i Tour de France. I 2022 satte Hillerslev-klatreren så kronen på værket ved at træde op på det øverste podietrin i verdens største cykelløb.

Jonas Vingegaard fik danskerne til at sidde klistrede til tv-skærmen i sommervarmen for at følge hans drabelige bjergslag mod Tadej Pogačar. Forinden havde mange set thyboen på første parket, da de første tre etaper som bekendt blev kørt i Danmark.

Hvis han selv skulle være i tvivl om, hvor stor en præstation, han havde fuldendt på de franske landeveje, så fik han syn for sagen, da han ved hjemkomsten blev hyldet af hundredetusinde danskere på Rådhuspladsen i København - og siden også af tusindvis af mennesker i Glyngøre, hvor han nu har bopæl.

2. Ishockeyklubben Aalborg Pirates

Aalborg Pirates ryddede i 2022 pokalskabet i dansk ishockey. Arkivfoto: Martin Damgård

I første halvdel af 2022 kulminerede ishockeysæsonen på alle måder for Aalborg Pirates. I februar vandt klubben pokaltitlen, da piraterne triumferede ved Final4-stævnet på hjemmebane. I finalekampen gik det ud over Herning Blue Fox, der blev besejret 4-2 i en tætpakket Sparekassen Danmark Isarena.

Siden fulgte aalborgenserne op med også at tage DM-guldet i april. De forsvarende mestre fra Rungsted Seier Capital blev detroniseret i finaleserien, hvor der ikke var nogen som helst tvivl om udfaldet. Pirates vandt 4-1 i kampe og kunne dermed notere sig "the double" - præcis som i 2018.

Internationalt fik Aalborg Pirates også markeret sig i 2022. I foråret nåede man frem til finalerunden ved Continental Cup, og i efteråret tog man et par bemærkelsesværdige skalpe i Champions Hockey League. Først med udesejren over tjekkiske Sparta Prag og siden med en historisk point på udebane mod svenske Luleå.

3. Aalborg Håndbold

Aron Pálmarsson med pokalen efter Aalborg Håndbolds sejr ved pokalturneringens Final4 i Herning. Arkivfoto: Bente Poder

2022 blev ikke helt så succesfuldt, som året forinden for den aalborgensiske håndboldklub, der dog alligevel rakte ud efter titlerne. I marts løftede anfører René Antonsen pokaltrofæet i Jyske Bank Boxen i Herning, da de evige rivaler fra GOG blev nedlagt 30-27 i finalen.

I Champions League blev kvartfinalen til gengæld endestation, da ungarske Veszprém sejrede samlet over to tætte opgør, og sæsonen sluttede også uden forløsning, da GOG tog til Aalborg og vandt den tredje og afgørende DM-finale så knebent som 27-26.

Efteråret startede lovende med en sejr i Super Cup-finalen mod GOG, men trods Mikkel Hansens ankomst har resultaterne siden været under par. Aalborgenserne overvintrer godt nok på førstepladsen i Håndboldligaen, men de er ude af pokalturneringen og indtager en skuffende sjetteplads i deres Champions League-pulje.

4. Håndboldspilleren Magnus Saugstrup

Magnus Saugstrup har fart på i håndboldkarrieren. Arkivfoto: Lasse Sand

Stregspilleren fra Gistrup har i 2022 fortsat sin rivende udvikling, efter at han året forinden forlod Aalborg Håndbold til fordel for tyske Magdeburg.

Han startede året med at spille en dominerende rolle på det danske landshold, der tog bronze ved EM-slutrunden, og siden vendte han tilbage til sin tyske klub og bidrog til, at Magdeburg vandt det tyske mesterskab. Det blev desuden til et finalenederlag i European League.

I efteråret har Magdeburg holdt sig til i toppen af Bundesligaen, de er med helt i toppen af deres Champions League-pulje og slog Barcelona i finalen om VM for klubhold.

5. Aalborg Svømmeklub og Helena Rosendahl Bach

Helena Rosendahl Bach og Aalborg Svømmeklub havde et stort 2022. Arkivfoto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Aalborg Svømmeklub kan kalde sig landets bedste svømmeklub, efter at de i november vandt DM-titlen for hold i suveræn stil. Men den høje placering på listen skyldes først og fremmest de individuelle præstationer fra Helena Rosendahl Bach.

Aalborg-profilen har selvfølgelig høstet et hav af DM-guldmedaljer, men i sommer tog hun også sin første internationale medalje. Ved EM på langbane fik hun sølv på 200 butterfly, og i december tog hun til VM på langbane og var med en ny dansk rekordtid tæt på metal. Fjerdepladsen på favoritdistancen lover rigtig godt for de kommende år.

6. Racerkører Marco Sørensen

32-årige Marco Sørensen fik i 2022 for første gang lov at stå øverst på podiet i Le Mans. Arkivfoto: Gary Parravani/High Class Racing

Racerkøreren fra Svenstrup har været med i gamet i mange år, men 2022 blev alligevel det mest skelsættende. Først og fremmest fordi den 32-årige fartdjævel for første gang i karrieren triumferede i det legendariske 24 timers-løb på Le Mans. Det skete i den såkaldte GTE-am-klasse for standardvogne hos teamet TF Sport sammen med blandt andre Ben Keating.

Oveni Le Mans-triumfen sluttede Marco Sørensen året af med endnu et trofæ - det tredje i karrieren - i VM-serien for langdistancekørsel (FIA World Endurance Championship). Igen sammen med makkeren Ben Keating.

7. Bowlingspillerne Mai Ginge og Mika Guldbæk

Bowlingspillerne Mika Guldbæk og Mai Ginge (t.h.) høstede store internationale triumfer i 2022. Privatfoto

Hjørringenseren Mai Ginge har i snart 20 år været en del af den danske og internationale elite, og 2022 bød på to nye store guldmedaljer til samlingen. De blev vundet sammen med et nyt nordjysk stjerneskud på bowlingscenen.

Ved World Games - der fungerer som OL for nogle af de mindre sportsgrene - triumferede Mai Ginge i juli sammen med makkeren Mika Guldbæk fra Aalborg i double-disciplinen.

En måned senere gjaldt det EM på hjemmebane i Aalborg, og her var duoen igen med til at sikre guld til Danmark. Denne gang i holdkonkurrencen (trio).

8. Løberen Benjamin Lobo Vedel

Benjamin Lobo Vedel var i sommeren 2022 tilbage i Aalborg og triumferede ved DM-ugen. Siden viste han sig frem ved både VM og EM. Foto: Lars Pauli

Efter nogle svære år med skader og resultatmæssig stagnering vendte aalborgenseren i 2022 tilbage til toppen af dansk atletik og viste sig også frem internationalt.

Ved sommerens DM-uge på hjemmebane i Aalborg vandt han suverænt guld på 400 meter og smadrede samtidig sin rekord på 200 meter. Det udløste billet til VM og EM, hvor han også fik vist sig frem.

Verdensmesterskaberne blev godt nok en skuffelse, men ved det efterfølgende EM løb Benjamin Lobo Vedel sig suverænt i semifinalen i en ny dansk rekordtid. Her fik han dog ikke lov at stille op på grund af en begyndende fiberskade og det kostede formentlig en finaleplads.

9. Vendsyssel Elite Badminton

Jubelscener fra foråret, hvor holdet tog mesterkskabet hjem til Vendsyssel. Foto: Vendsyssel Elite Badminton

Efter mange års tilløb og flere sæt bronzemedaljer blev 2022 endelig året, hvor Vendsyssel Elite Badminton kunne tilføje DM-titlen til klubbens cv.

Vendelboerne besejrede i finalen i Brøndby Hallen Højbjerg med suveræne 5-2, og dermed blev DM-guldmedaljerne for første gang siden 1988 hængt om halsen på en flok nordjyske spillere. Dengang for 34 år siden var det Triton Aalborg, der triumferede, men nu har Vendsyssel også sikret sig en plads i historiebøgerne.

10. Floorballklubben Frederikshavn Blackhawks

Frederikshavn Blackhawks ses her i audiens hos byens borgmester, Birgit S. Hansen, i kølvandet på DM-triumfen. Arkivfoto: Lars Pauli

Det er sjældent, at floorball-sporten trækker de helt store overskrifter, men herreholdet fra Frederikshavn Blackhawks stod i foråret bag en sand magtdemonstration. Først tog de pokaltitlen på hjemmebane i Arena Nord med en suveræn sejr på 8-4 over Sunds Seahawks.

Siden toppede frederikshavnerne pokalpræstationen ved også at tage DM-titlen efter en dramatisk finale. Igen nedlagde Blackhawks midtjyske Sunds Seahawks, men denne gang skete det først efter forlænget spilletid, hvor landsholdsspilleren Kasper Kajgaard endte som den store helt.

Lige ved og næsten

Der er nu engang kun plads til 10 navne i en top-10, men på falderebet er det også værd at fremhæve en håndfuld andre flotte præstationer.

Fodboldkvinderne fra Fortuna Hjørring havde generelt et skuffende år i ligasammenhæng, men det lykkedes alligevel at sætte en trofæ ind i klubskabet, da de nordjyske rivaler fra FC Thy-ThistedQ blev nedlagt med 3-1 i pokalfinalen.

Golfspilleren Martin Leth Simonsen havde også et ganske fornøjeligt 2022, hvor han vandt en turnering på Challenge Touren og ikke mindst sikrede sig en billet til golfspillernes Superliga - den såkaldte DP World Tour.

Hjørring Futsal Klub markerede sig med en flot DM-sølvmedalje, og den fremadstormende klub har ambitioner om at bytte sølv ud med guld i den igangværende sæson, hvor vendelboerne har vundet vestpuljen i grundspillet.

Svømmeren Karoline Sørensen fra Thisted Svømmeklub vil også huske 2022 som noget særligt, da hun ved DM i Aalborg ryddede skabet i rygsvømning med triumfer på både 200, 100 og 50 meter.

I travsporten bød 2022 også på en nordjysk triumf for træner Bo Westergaard, der kørte Get A Wish til sejr ved Dansk Trav Derby.