Thyboer er klar til VM-finaler

SURFING: Flere thyboer har mulighed for at hente VM-medaljer i det tekniske ræs ved VM i Stand Up Padling i Kina.

En af de største medaljefavoritter er den fire-dobbelte verdensmeste, Casper Steinfath fra Klitmøller. Han vandt tirsdag morgen lokal tid sit indledende heat i det tekniske ræs suverænt med flere hundrede meter til nummer to og er klar til at kæmpe for sit femte verdensmesterskab.

- Racet var perfekt, for jeg fik lov til at prøve nogle taktikker af før den store finale i morgen. Ruten ligger perfekt til mig, for der er bølger flere steder på banen. Det ligner lidt forholdene i Klitmøller, siger Casper Steinfath i en pressemeddelelse.

Også 16-årige Caroline Küntzel fra Thisted og Christian Andersen fra Klitmøller er klar til VM-finalerne, der afvikles onsdag morgen.