Thyboer hænger på i toppen af kvindeligaen

FODBOLD: FC Thy-Thisted Q ser ud til at skulle spille med i toppen af kvindeligaen i fodbold - også i denne sæson. Lørdag sejrede thyboerne 2-0 ude over sidste sæsons bronzevindere fra VSK Aarhus. Det rækker til en aktuel tredjeplads.

- Det er meget mere, end vi havde turdet håbe på. Men holdet er blevet modnet og kan nu stå distancen rent fysisk. Spillerne ved, hvad der skal til for at spille med på det her niveau, siger træner Torben Overgaard.

Opgøret startede rodet, men FC Thy-Thisted Q tog føringen, da Beate Marcussen efter et kvarter var først over en andenbold, som hun sendte flot i nettet. Senere i halvlegen løb gæsterne kontra, og Lotte Bak Christensen omsatte kynisk en friløber.

- Vi skyndte os at tage et billede at stillingen i ligaen, da kampen var slut. Inden resultaterne fra de andre kampe løb ind, lå vi nemlig nummer et. Det er sjovt lige nu. Men vi er også lidt heldige, for det er femte gang i træk, at vi kunne stille med den samme holdopstilling, siger Torben Overgaard.