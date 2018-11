Thyboer tabte til topholdet, men er klar til slutspillet

FODBOLD: Nok løb fodboldkvinderne fra FC Thy-Thisted lørdag ind i det forventede nederlag til 3F Ligaens tophold fra Brøndby, der vandt 3-1 i Thisted.

Alligevel blev lørdag en rigtig god dag for thyboerne, for da Odense tabte ude til Kolding, er det nu sikkert og vist, at FC Thy-Thisted er klar til forårets slutspil allerede inden sidste spillerunde i grundspillet.

– Det er helt fantastisk, og det er et eventyr, vi har skrevet. For to år siden var klubben på vej til at rykke ud af 1. division. Nu har vi som oprykkere sikret os en slutspilsplads med 3F Ligaens suverænt yngste hold, siger FC Thy-træner Torben Overgaard.

Thyboerne var lørdag ved at fejre slutspilspladsen med en gedigen overraskelse, da Rikke Dybdahl gjorde det til 1-0 mod Brøndby, men topholdet vendte kampen på hovedet og tog en 3-1-sejr med hjem.

– Det var ikke fortjent, at vi kom foran, men det gav os 10 rigtig sjove minutter mod et meget frustreret Brøndby-hold, der var bagud for første gang i sæsonen. Jeg kan kun rose pigerne for en rigtig god præstation. At vi både kan score og kun få et lille nederlag mod dem viser, hvor meget vi har rykket os som hold, siger Torben Overgaard.