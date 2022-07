Thyfonen har taget Danmark med storm: Vingegaard fejret med Thy Classic og pandekager

KØBEHNAVN:På en gråvejrsdag i den danske hovedstad lyste Jonas Vingegaards gule trøje op som en omvandrende miniature-sol, og den glæde og begejstring, som han med sin blotte tilstedeværelse skabte, var mere end rigeligt til at varme sig på i den drilske vind, der også var en del af onsdagens arrangement.

Nok var der lidt sidevind på Rådhuspladsen, men den vind blev blæst helt bagover, da "Thyfonen" som en orkan gjorde sit indtog foran det ventende publikum. Et publikum der var genstand for en herlig farvesymfoni, som nogle måske vil kalde lidt farveforvirring.

Sagen var nemlig den, at Rådhuspladsen ikke blot var pakket ind i de klassiske røde og hvide farver. Gul er det nye sort blandt danskerne - i hvert fald det befolkningsudsnit, der havde taget opstilling foran rådhuset.

Allerede da de mere end 25.000 fremmødte mennesker på Rådhuspladsen så Jonas Vingegaard lande på dansk jord via den enorme storskærm, der var opstillet til lejligheden, brød jublen løs, men den jubel var for intet at regne mod det brøl af glæde og hengivenhed, der ramte Jonas Vingegaard, Trine og Frida, da Danmarks mest omtalte familie trillede ind på Rådhuspladsen onsdag eftermiddag 13.24.

Frida var træt, men kunne naturligvis ikke sove fra den enorme støj, der var rettet mod hendes far. Da Vingegaard med følge indtog rådhuset var der dømt taler og rosende ord i så lange baner, at en mindre jordbunden mand end Jonas Vingegaard ville blevet blæst bagover.

Det så nu ikke ud til at rokke noget hos den sindige thybo, der som det gennemfornuftige menneske, han er, havde medbragt egen håndsprit i bukselommen. Kom ikke her og sig, at manden møder uforberedt op.

Blandt de særligt inviterede gæster var naturligvis Jonas Vingegaards forældre og ikke mindst en kagebagende berømthed af en svigermor. Det mest rørende øjeblik i hele rådhus-seancen indtraf, da Jonas Vingegaard fik øje på sine forældre og stemte i et fælleskram med far og mor på samme tid. Det skabte belæg for tårer hos familien Vingegaard og flere af de andre fremmødte. Et på alle måder smukt øjeblik.

Naturligvis skulle Trine og Frida også ud at nyde udsigten. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Med i flokken var også et kontingent på 15 repræsentanter fra Thy Cykle Ring. De lyste op med deres grønne klubtrøjer. Helt måle sig med Jonas Vingegaards gule trøje kunne de dog ikke.

- Vi kørte hjemmefra klokken seks i morges. Det er vildt at stå herinde sammen med alle de her mennesker og tænke på, at de er kommet her på grund af Jonas. Det er svært at forstå. Det er ret uvirkeligt, siger Ole Iversen, formand for Thy Cykle Ring.

Ole Iversen og de andre medlemmer af Thy Cykle Ring havde helt bevidst valgt at iføre sig klubtrøjen for at hylde Jonas Vingegaard, og det var der en særlig grund til.

- Jonas var så stolt, da han i sin tid kunne trække klubtrøjen over hovedet for første gang. Det er bare noget særligt for en cykelrytter. Det er ikke kun en beklædningsgenstand. Den er en del af din identitet, siger Ole Iversen.

Nordjyskes udsendte reporter fik ikke spurgt klubformanden, om det også var thyboerne, der havde medbragt drikkelse til de berømte rådhuspandekager. Faktum var nemlig, at de blev serveret med en Thy Classic. Enten er der en ansat på rådhuset, der har tænkt sig om, eller også har københavnerne også fået øjnene op for den ekstraordinært gode øl.

Konge blandt konger

Der var også mødt flere af de øvrige danske Tour-helte op til fejringen på Københavns Rådhus. Selvom det kom til at handle næsten udelukkende om Jonas Vingegaard, var det bestemt også på sin plads at hylde de øvrige danske ryttere, der har været med til at gøre denne sommer til en cykel-sommer.

Mads Pedersen, Michael Mørkøv, Kasper Asgreen og Christopher Juul var alle mødt op, og de fik også en fortjent tur på balkonen for at modtage folkets hyldest.

Jonas Vingegaard og Mads Pedersen er lige nu de to største navne i dansk cykling, som ellers vælter sig i stjerner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I Mads Pedersens optik var der dog mere end nogen anden grund til at hylde Jonas Vingegaard.

- Efter tre ugers fuld koncentration og alt det, han har været igennem, så har Jonas fortjent alle de mennesker, der er ude for at fejre ham i dag. Jeg er sindssygt beæret og stolt over at være dansker, når Jonas er i stand til at lave den slags resultater, siger Mads Pedersen, der selv har prøvet at vinde VM i landevejscykling i 2019.

- Rent resultatmæssigt vil det altid være VM, der vægter mest for mig. Jeg vil aldrig have en chance for at vinde Touren, men når man ser på den folkelige opbakning til Tour de France, så er der ingen tvivl om, at det fylder meget mere det her, siger Mads Pedersen, der ikke tøver med at sende Jonas Vingegaard i udbrud, når det gælder stjernestatus på den danske cykelscene.

- Jonas er kongen af dansk cykling. Den er ikke så meget længere, siger Mads Pedersen.

Hylder de frivillige

Efter fine taler fra overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S), erhvervsminister og thybo Simon Kollerup (S) og formand for DCU Henrik Jess Jensen var det hovedpersonens tur til selv at få ordet. Det benyttede Jonas Vingegaard til at hylde frivilligheden i dansk cykling.

Så kunne man fristes til at tro, at det blot var et smart move for at score nogle billige point, men historien om Jonas Vingegaard og ikke mindst hans forældre er, at de om nogen er kernen i den frivillighed, der er rygraden for dansk cykelsport.

Tour de France-helten var selv knægt for at stå som frivillig i timevis langs en løbsrute. Det samme var hans forældre og ikke mindst hans far, som har ydet et enormt stykke frivilligt arbejde i helhedens tjeneste.

Karina Vingegaard Rasmussen og Claus Vingegaard Rasmussen var naturligvis også mødt frem, og de må have været ved at revne af stolthed. Ikke blot fordi sønnen Jonas har leveret det største danske sportsresultat i dette århundrede, men også fordi de værdier han er opflasket med stadig sidder dybt i ham. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Måske derfor var der også et ekstra kærligt klem på skulderen til Jonas Vingegaards far fra hans mor, da Tour-helten nævnte betydningen og behovet for at hylde de frivillige ude i de danske cykelklubber.

Med ordene om, at det måske ikke var blevet til nogen Tour-sejr til ham selv , hvis det ikke havde været for de frivillige rammede Jonas Vingegaard meget godt ind, hvorfor vi alle er blevet blæst bagover af "Thyfonen" i de seneste uger. Som både Simon Kollerup og Henrik Jess Jensen fik sagt i talerne, så er Jonas Vingegaard ikke blot en mester på en cykel. Han er også et godt menneske. Med en simpel tale fik han sat en tyk fed streg under det faktum.