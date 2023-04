Tidligere AaB-angriber bomber løs i udlandet

FODBOLD:Mens AaB har haft lidt svært ved at få puttet bolden ind over stegen i denne sæson, så har en af klubbens tidligere angribere fået gang i målscoringerne.

Lørdag eftermiddag scorede Mikkel Kaufmann således sæsonens syvende mål for sin klub Karlsruhe, da klubben vandt 0-1 på udebane mod Nürnberg i den næstbedste række i Tyskland.

Mikkel Kaufmann scorede kampens eneste mål i det 26. minut, og nåede også at få et gult kort inden han blev skiftet ud efter 79 minutter.

Udover de syv mål, er det også blevet til syv målgivende afleveringer fra Kaufmanns fødder i denne sæson.

Det er specielt efter nytår, at den 22-årige nordjyde har fået succes i Tyskland.

Siden nytår er det således blevet til fem scoringer og fire målgivende afleveringer i ti kampe. Og specielt i de tre kampe i februar, hvor Kaufmann fik scoret i alle kampene.

Kaufmann er dermed stærkt medvirkende til, at Karlsruhe i øjeblikket ligger nummer otte i 2. Bundesliga.

Usikker fremtid i Tyskland

Mikkel Kaufmann spillede i AaB frem til januar 2020, hvor han i efteråret 2019 havde scoret syv mål i Superligaen.

Han blev købt af FC København, men på grund af en knap så prangende periode - og med hård konkurrence fra de øvrige angribere i klubben - blev han udlejet.

I sidste sæson spillede han for Hamborg - også i 2. Bundesliga - hvor han primært blev brugt som indskiftningsspiller. Siden sommer har han så været lejet ud til Karlsruhe.

Med mål i støvlerne ønsker Karlsruhe naturligvis nok at købe Kaufmann hos FC København, men skal man tro Hamburger Morgenpost har klubben ikke råd til at købe danskeren fri.

Uden at skrive, hvor meget FC København forlanger for nordjyden, så skriver avisen, at Karlsruhe ikke har en købsoption i lejeaftalen, og en henvendelse til FCK har betydet, at Karlsruhe sandsynligvis må indse, at nordjyden er fortid i klubben til sommer.

Flere fodboldeksperter har dog peget på, at klubber i Bundesligaen kan være interesserede i at købe Mikkel Kaufmann.

Kaufmann har kontrakt med FC København frem til udgangen af 2024.