Tidligere AaB-angriber har fået kræft

FODBOLD:AaB skrev i marts kontrakt med Aramis Kouzine. En lårskade gjorde dog, at den canadiske angriber aldrig kom i kamp for den nordjyske superligaklub, men den skade har vist sig langt mere alvorlig end først antaget.

Aramis Kouzine forlod i maj AaB for at rejse til USA, hvor han skulle opereres, men det indgreb har afsløret, at den 21-årige canadier lider af Ewings sarkom, der er en sjælden kræftsygdom, som opstår i knogler eller bindevæv.

Aramis Kouzine fortæller om kræftsygdommen på sin Instagram-profil.

Aramis Kouzine skal nu igennem et behandlingsforløb med kemoterapi, men canadieren skriver, at han fortsat har ambitioner om at komme tilbage på fodboldbanen.