Tidligere AaB-angriber siger stop

FODBOLD: Den tidligere AaB-spiller Chris Rolfe stopper fodboldkarrieren i en alder af 34 år.

Den amerikanske angriber, der fra 2010 til 2012 spillede 35 superligakampe og lavede seks mål for AaB, har truffet beslutningen efter en skadespause på mere end halvandet år.

Chris Rolfe var sidst i aktion for D.C. United i Major League Soccer 30. april 2016, hvor han fik en utilsigtet albue i hovedet og pådrog sig en alvorlig hjernerystelse.

I den efterfølgende periode havde angriberen problemer med både hukommelse og koncentration.

I begyndelsen fokuserede han på at komme tilbage til fodboldbanen, men gradvist har han indset, at det i stedet handler om at få en normal tilværelse tilbage. Derfor har han nu valgt at sige, at karrieren er slut.

- Jeg har det bestemt bedre nu, men jeg får stadig behandling og arbejder fortsat med at forstå mine symptomer, siger Chris Rolfe til Washington Post.

Chris Rolfe nåede 10 landskampe for USA og 230 amerikanske ligakampe for først Chicago Fire og siden D.C. United.