Tidligere AaB-angriber træner med på Hornevej

FODBOLD:I disse dage er der en række nye ansigter med til den daglige AaB-træning. Skader og karantæner har udhulet AaB-truppen frem mod søndagens vigtige udekamp mod FC København.

Et af de nye ansigter er et gammelkendt ansigt på Hornevej. Marco Ramkilde krydser sit spor. Den tidligere AaB-angriber træner i disse dage med hos AaB.

Han har været på kontrakt i Queens Park Rangers siden marts 2020. Altså stort set siden corona gik fra at være en øl til at være et problem. Nu skal han imidlertid videre, og her begynder jagten på en ny klub i AaB.

- Man skal ikke lægge noget i, at jeg træner med i AaB. Jeg bad min agent om at finde et sted, hvor jeg kunne træne med for at holde mig i form. Vi sluttede i QPR allerede den 7. maj, og det ville gøre min ferie lige lang nok, hvis jeg bare gik på ferie der, forklarer Marco Ramkilde, der understreger, at han ikke ser træningstimerne i AaB som et forsøg på at spille sig til en kontrakt i sin tidligere klub.

- Jeg er først og fremmest bare glad for, at jeg kan træne med her i AaB, selvom de har gang i en vigtig periode af sæsonen. Det er jeg meget taknemmelig for, siger Ramkilde, der forlod AaB i sommeren 2019.

Opholdet i QPR har på samme tid været givtigt og udfordrende. På den ene side er det ikke blevet til de kampe, som var målet, da han skrev under med klubben. På den anden side har Marco Ramkilde lært en masse af at træne med i Championship-klub.

- Det har været lidt op og ned. Der har jo været corona-pandemi, og det var i sig selv lidt af en udfordring, men det har også været meget lærerigt at træne på Championship-niveau, så jeg er blevet en mere moden og rolig person, hvis man sammenligner med, da jeg forlod AaB, siger Marco Ramkilde.

Den tidligere AaB-angriber skal nu på klubjagt, og her er køreplanen ret klar.

- Det er min ambition, at jeg har en klub på plads, så jeg kan være med til sæsonforberedelserne. Derudover er det helt klart spilletid, som jeg kommer til at vægte. Jeg vil gerne havne i en klub, som har en vigtig rolle tiltænkt mig. Det er noget, jeg vægter meget højt. Det har været fint at træne i QPR, men jeg har brug for at spille kampe, siger Marco Ramkilde, der nåede én officiel optræden for traditionsklubben.

Eventyret i England har givet mod på mere udlandsfodbold, men Marco Ramkilde er bestemt ikke afvisende i forhold til et comeback i dansk fodbold.

- Danmark er bestemt en mulighed for mig. Jeg kommer som sagt til at vægte muligheden for spilletid højt, men jeg kommer også til at se på muligheden for at have en god tilværelse udenfor banen, siger Marco Ramkilde.

Han nåede i sin tid fire officielle kampe for AaB.