Tidligere AaB-angriber udlejes til ny klub i Tyskland

FODBOLD:Han blev som teenager udråbt som et enormt angrebstalent i AaB og skiftede sidenhen til FC København. Nu skal hjørringensiske Mikkel Kaufmann videre til en ny, tysk klub efter seneste sæsons udlejning til Hamburger SV.

Den 21-årige angriber udlejes nemlig fra FC København til Karlsruher SC for hele den kommende sæson. Det skriver FCK i en pressemeddelelse.

- Mikkel har gjort det fornuftigt i HSV, og det har givet en del interesse for ham. Nu har vi lavet en aftale med Karlsruher, hvor han den kommende sæson får muligheden for at udvikle sig i en fin klub. Her er der gode muligheder for kontinuerlig spilletid, som han har længere vej til i FCK, udtaler sportsdirektør Peter Christiansen.

Karlsruher spiller i 2. Bundesliga, som er Tysklands næstbedste række. Her kommer Mikkel Kaufmann til at stå over for sin tidligere klub, HSV.

- Jeg ser frem til KSC-fansene og til at spille på dette smukke, nye stadion. Jeg kan ikke vente, og jeg vil give alt i denne sæson, udtaler Mikkel Kaufmann på Karlsruhers hjemmeside.