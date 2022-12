Drømmedebut, knæskade og viralt hit: Ross udlever drengedrømmen

AALBORG:Onsdag 7. september blev en dag, som Mathias Ross aldrig glemmer. Den tidligere AaB-spiller var på vej til træning, da telefonen pludselig ringede. Få dage forinden havde den 21-årige forsvarsklippe leveret sæsonens hidtil bedste præstation i 2-0-sejren over FC Midtjylland. Derfor var stemningen også god, da brødrene Ross satte kursen mod AaB’s træningsanlæg.

- Jeg var på vej ud på AaB for at træne. Jeg havde lige været hjemme og hente Oliver (Mathias’ lillebror), og da vi så sidder i bilen, bliver jeg ringet op af Inge André, som siger, at jeg lige skulle komme ind på kontoret med det samme. Så sad vi ellers i bilen og snakkede om, hvad det kunne være, husker Mathias Ross, der hurtigt fik stillet sin nysgerrighed. Lars Friis og Inge stod inde på kontoret, mens min agent var med på en linje, og så fortalte de, at AaB var blevet enige med Galatasaray om en transfer, så jeg fik at vide, at jeg bare skulle køre i lufthavnen. Jeg kan huske, at jeg spurgte Inge, om jeg ikke skulle træne. Jeg skulle bare gå ned og sige farvel og så ellers afsted. Det kunne kun gå for langsomt, siger Mathias Ross.

Efter en hurtig afsked med holdkammerater og stab kunne kursen sættes mod Istanbul og et fodboldeventyr af den sjove slags.

Da Mathias Ross hastede væk fra AaB’s træningsanlæg og hjem for at pakke en kuffert, indledte han et par mindeværdige dage.

Ingen søvn

- Derfra gik der 36 timer til, jeg skrev under i Istanbul, og i den periode lukkede jeg ikke et øje. Det var helt vildt. Jeg kan huske, at jeg ringede til mine forældre, da jeg kom ud på parkeringspladsen på AaB, og de var også bare helt rundt på gulvet, siger Mathias Ross.

Det blev ikke nemmere af, at han løb ind i en aflyst flyafgang, der i nogen grad besværliggjorde rejsen til Istanbul.

- Jeg snakkede i telefon med min agent, og så kan vi bare høre i højtaleren i lufthavnen, at mit fly er blevet aflyst. Der når jeg da lige at tænke: Det er bare ikke rigtigt. Min kæreste og min far var allerede i København, men så blev vi nødt til at tage en senere afgang til Istanbul efter at have forsøgt alverdens andre løsninger, husker Mathias Ross, der straks fik en fornemmelse af, at det var en storklub, han var på tærsklen til at blive en del af.

- Jeg blev mødt af et kamerahold og Galatasaray-fans i lufthavnen. Det fik mig til at indse, hvor massiv interessen og passionen for klubben er.

- I Tyrkiet er fodbold alt, og Galatasaray er den største klub i landet. For mange mennesker betyder Galatasaray alt. Det er liv eller død, og det kan jeg tydeligt mærke. Det er ikke bare en fodboldklub. Det er hjerteblod, og det elsker jeg, siger Mathias Ross.

Gik viralt

Selve præsentationen af Mathias Ross i en Galatasaray-trøje blev et kapitel for sig, da præsentationsvideoen ramte de danske breddegrader. Her stod den tidligere AaB-spiller nemlig skulder ved skulder med spillere som Juan Mata og Mauro Icardi, hvilket fik de fleste AaB-fans til at blinke en ekstra gang med øjnene.

- Det var en ret sjov oplevelse. Vi skulle skyde videoen inde på stadion, og hvis man kigger godt efter, kan man nok se, at jeg ikke har sovet i to dage, lyder det fra en grinende Mathias Ross, der i bedste James Bond-stil var iklædt smoking for til sidst at havne i en Galatasaray-trøje.

Der er sket meget i Mathias Ross' liv i de seneste seks måneder. Foto: Henrik Bo

Det var ikke kun SoMe-arbejdet, der fik et løft med skiftet fra AaB til den tyrkiske storklub. Det samme fik Mathias Ross’ Instagram-konto.

- Jeg havde omkring 4000 følgere på Instagram inden mit skifte. Nu har jeg cirka 140.000 følgere. Det fortæller meget godt, hvor stor en klub jeg er kommet til. Det er lidt svært at forstå, for jeg er jo bare Mathias fra Hasseris, siger Mathias Ross.

Siden blev det hurtigt hverdag, og det er en tilværelse, som Mathias Ross trives i. For som han tørt konstaterer, så er fodbolden også rund i Tyrkiet.

- Det er en anden hverdag, men det er en hverdag, som jeg er glad og privilegeret over at have. Jeg bor i en fantastisk by i et land og en kultur, som jeg allerede finder mig godt til rette i. Generelt kan jeg mærke en stor lyst til at være i udlandet længe, og få mig en masse oplevelser. Jeg kommer ikke hjem til Danmark indenfor de næste par år, det tør jeg godt garantere. Jeg trives stort, og nyder at være her.

Kæresten er endnu ikke rykket til Istanbul, men efter planen skifter hun Limfjorden ud med Bosporus lige efter nytår.

- Det er forhåbentlig et langt eventyr, vi tager hul på nu. Vi glæder os meget til at se, hvad det her bringer, siger Mathias Ross.

Han har allerede gjort sig de første både sure og søde erfaringer i Tyrkiet.

- Jeg har været rigtig glad for, at Victor Nelsson og norske Frederik Midtsjø har været der i starten. De har været med til at gøre det hele nemmere for mig, siger Mathias Ross, der har vænnet sig til, at de nuværende holdkammerater ikke kommer med en fortid i Gug og Aalborg Chang, men en fortid i klubber som Paris SG og Manchester United.

- Nu er det bare holdkammerater. Det er jo gode mennesker, som så mange andre, jeg har mødt. Det bliver hurtigt hverdag at træne sammen med dem, konstaterer Mathias Ross, der blot forsøger at lære fra de rutinerede holdkammerater.

- Jeg oplever, at vi har nogle spillere, der har prøvet stort set alt. Altså verdensstjerner. De er gode til at tage mig under deres vinger, og så er det bare en gave for mig, at jeg kan gå og suge til mig af deres erfaringer.

Højere tempo

Den tidligere fan-favorit i AaB har altid været berømmet for sin kompromisløse indstilling, og den er også rejst med som følgesvend til Galatasaray.

- Jeg kan mærke, at det går lidt hurtigere. Det højere tempo er jeg ved at have vænnet mig til. Spillestilen er også noget andet end i Danmark. Det er ikke ligeså taktisk låst, som i Danmark, og intensiteten er højere her i Tyrkiet. Det passer mig perfekt.

- En af mine største styrker er, at jeg kender mine egne styrker og svagheder. Jeg lever i den virkelige verden. Jeg går ikke og bilder mig selv ind, at jeg skal gøre ting jeg ikke er dygtig nok til, det tager jeg i stedet med på træningsbanen og forsøger at forbedre. Jeg kender mine svagheder, og ved hvilke situationer jeg skal undgå at komme i. Det tror jeg, er en kæmpe hjælp for mig. Den selverkendelse er bare blevet endnu vigtigere nu, siger Mathias Ross.

Mathias Ross blev kendt som en kontant og meget duelstærk forsvarsspiller, da han spillede i AaB. Arkivfoto: Torben Hansen

At han ikke står forrest i køen til spilletid er ikke noget, der afstedkommer brok eller sure miner fra Mathias Ross. Det kommer måske af det faktum, at Mathias Ross altid har stået på tæer for at nå næste niveau på fodboldens rangstige.

- Som ungdomsspiller var det ofte, at jeg ikke var god nok. Så at jeg i dag kan spille for en storklub som Galatasaray, det viser, hvor hurtigt det kan gå.

- Jeg var slet ikke den bedste på holdet, da jeg var U15 og U17-spiller. Jeg fik heller ikke nogen kontrakt til at begynde med. Jeg var ikke med omkring de første udtagelser til ungdomslandsholdet, hvor vi ellers havde mange andre spillere udtaget. Lige pludselig gik det stærkt. Jeg fik en træner på U17 i David Olsen, der lige pludselig troede på mig, og så fik jeg debut i Superligaen, siger Mathias Ross.

Det er langt fra eneste gang, at Mathias Ross har oplevet modvind på cykelstien. Der kom også orkanagtig blæst på de sociale medier omkring ham, da han stødte sammen med Kamil Grabara tidligere på sæsonen.

- Jeg ved, jeg kan klare modgang. Blandt andet fik jeg mange hadbeskeder efter Grabara-episoden mod FC København, og den slags ting ved jeg, at jeg kan håndtere. Jeg bøjer ikke nakken i modgang. Jeg ved godt, at det er min indstilling og attitude, der blandt andet gør mig god. Det handler om, at jeg holder fast i det, for det kan bringe mig langt, siger forsvarstalentet, der blankt erkender, at han ikke havde set skiftet til Tyrkiets største klub ske tilbage i begyndelsen af september.

- På den måde er fodbold vild, for det kan gå hurtigt op og ned. Nu har jeg været ekstremt privilegeret ved at få denne chance. Men det er blevet hverdag, så nu handler det bare om, at jeg skal forsøge at få det bedste ud af det og udvikle mig, siger Mathias Ross.

Debutantmål

Han fik debut for Galatasaray i en pokalkamp mod Kastamomuspor, som storholdet fra Istanbul vandt 7-0 – blandt andet efter en scoring fra Mathias Ross.

- Igen var det en kæmpestor erfaring at få med. Jeg fik min første oplevelse med at spille under det tryk. Jeg fik løst mine opgaver og oven i købet scoret et mål, så det var en rigtig god debut. Det er sådan en dag, jeg aldrig glemmer. At score for Galatasaray i min debut var bare fantastisk, siger Mathias Ross, der er helt med på, at det kræver noget omstillingstid at gå fra AaB til Galatasaray.

- Hvis man har en forventning om at gå fra AaB og direkte ind i start-11’eren her i Galatasaray, så tror jeg, at man tager fejl. Det er en proces, og det kommer til at tage tid, men jeg er tålmodig og arbejder hårdt hver dag for at være så klar som muligt, den dag der bliver brug for mig.

Han var dog også bevidst om, at træerne ikke groede ind i himlen trods den lovende debut.

- Jeg er meget selvbevidst og har fødderne plantet på jorden. Derfor så jeg hurtigt kampen igennem, og fandt de områder, hvor jeg kunne se, der var nogle facetter af spillet, jeg kunne gøre bedre.

Helt så godt gik det dog ikke i den anden optræden for Galatasaray. Den kamp endte nemlig før tid for Mathias Ross, der kom galt afsted.

- Jeg røg op i luften og mistede balancen. Jeg landede og fik et vrid i knæet. Til at begynde med kunne jeg godt mærke, at den ikke var helt god, så jeg lod mig skifte ud.

Snart tilbage

I de efterfølgende timer frygtede Mathias Ross, at kampen havde kostet et overrevet korsbånd.

- Der når at løbe mange tanker igennem hovedet. Jeg fik hurtigt meldingen fra vores egen læge, at ledbåndet i knæet var revet over, men han kunne ikke sige noget om korsbåndet. Derfor måtte jeg afvente en scanning. Korsbåndet var heldigvis ikke revet over, men jeg fik da tænkt alle scenarier igennem, mens jeg ventede på svar. Det var et mentalt udfordrende døgn, indrømmer Mathias Ross, der dog er ved godt mod trods skadespausen.

- 10 uger lyder bedre end 10 måneder. 10 måneder havde været en tung start, så jeg er bare taknemmelig for, at det kun er 10 uger, jeg er ude, siger Mathias Ross.

Han har allerede smidt krykkerne og er godt i gang med genoptræningen, der går helt efter planen. Efter et visit hjemme hos familien i Aalborg er Mathias Ross atter rejst til Tyrkiet, hvor han netop har været på træningslejr med sine holdkammerater.

- Det går godt med genoptræningen. Den går helt efter planen, så det er dejligt. Også fordi det er første gang, jeg prøver at være skadet, siger Mathias Ross.

- I stedet for at sidde og have ondt af mig selv, så forsøger jeg at bruge den her erfaring til at bygge på mentalt og specielt fysisk. Skader er en del af gamet og om det skete i AaB eller hernede, så er det noget jeg skal lære at håndtere.

Nu er sigtekornet i første omgang rettet mod en retur til den daglige træning med holdkammeraterne, og på sigt vil han gerne ind at gøre sig gældende i Galatasarays evige jagt på næste trofæ.

- Det er det helt overordnede mål, at jeg kan få lov til at blive en fast del af holdet i Galatasaray, alt andet er da uambitiøst. Det er det, jeg går og arbejder for hver eneste dag. Men jeg er tålmodig. Jeg ved ikke, hvornår det kommer til at ske, men jeg ved, at hvis jeg gør mine ting, så skal det nok lykkes, siger Mathias Ross.