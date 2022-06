Tidligere AaB'er bliver assistent i FC Midtjylland

FODBOLD:Fodboldklubben FC Midtjylland ændrer i det sportslige setup.

Kristian Bach Bak forfremmes til en ny rolle som assisterende sportschef under sportschef Svend Graversen efter at have været assistenttræner i seks år i FC Midtjylland, oplyser klubben på sin hjemmeside.

Her kommer den tidligere anfører ud over scouting til at have fokus på kulturen og DNA’en i FC Midtjylland, lyder det.

Samtidig bliver den tidligere AaB-spiller Michael Silberbauer ny assistenttræner for Bo Henriksen i den midtjyske klub.

Nordjyden vender dermed tilbage til FCM, hvor han var akademitræner i 2020/21-sæsonen, inden han blev lånt ud til FC Basel i Schweiz.

I samme ombæring intensiverer FC Midtjylland indsatsen i FC Ebedei i Nigeria, hvor Jonas Dal tiltræder rollen som ansvarlig for samarbejdet med FC Ebedei.

Ændringerne sker som led i FC Midtjylland Vision 2025, hvor klubben har en målsætning om at blive en top 50-klub i Europa.

– Vi har taget store skridt i de sidste fem år, hvor vi har vundet fire titler, endt i top-2 i ligaen i alle sæsoner og spillet to europæiske gruppespil, men vi er sultne efter mere, siger administrerende direktør Claus Steinlein.

- Vi skal steppe op på alle fronter for at leve op til vores ambition om at blive en top 50-klub i Europa. Derfor styrker vi det sportslige setup.

