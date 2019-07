Tidligere AaB'er bliver i Jammerbugt FC

FODBOLD: Bardhec Bytyqi skal også i den kommende sæson spille for Jammerbugt FC i 2. division.

Backen, der i foråret var udlejet til Jammerbugt fra AaB, har sat en signatur på en etårig aftale, efter at hans kontrakt med AaB er udløbet. Det fortæller Jammerbugt FC i en pressemeddelelse.

- Jeg har valgt at skrive med Jammerbugt FC, fordi jeg altid stræber efter at blive bedre, og det føler jeg, jeg kan med Jammerbugt FC, siger Bardhec Bytyqi.

Jammerbugt FC-træner Bo Zinck glæder sig over aftalen.

- Bardhec er et stort, ungt og lysende talent, som kun mangler få ting for at blive forløst endeligt og dermed tage skridtet fuldt ud som fuldtidsprofessionel. Bardhec har et kæmpe potentiale, men har stadig ting at lære, hvilket Bardhec også er opmærksom på. Så vi har et fælles projekt om den videre udvikling og jeg er rigtig glad for, at Bardhec har valgt os for den kommende sæson, siger Bo Zinck.