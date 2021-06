Tidligere AaB'er får trænerjob i topklub

FODBOLD:Den tidligere AaB-spiller Michael Silberbauer skal være assistenttræner i den schweiziske topklub FC Basel.

Det fortæller FC Midtjylland, hvor nordjyden senest har været ansat som assistenttræner på U19-holdet.

- Det ærgrer os naturligvis at miste Michael, fordi han har gjort stort indtryk i klubben, både fagligt og menneskeligt, men samtidig gør det os stolte, at vi igen har udviklet en træner, der får en stor mulighed i seniorverdenen, fortæller akademichef Flemming Broe til FC Midtjyllands hjemmeside.

I sin aktive karriere spillede Silberbauer for Young Boys og FC Biel-Bienne i Schweiz, inden han begyndte sin trænerkarriere i 2015 som assistenttræner for sidstnævnte og senere FC Luzern. Nu venter en ny opgave i FC Basel, der i den forgangne sæson blev nummer to i den schweiziske liga.